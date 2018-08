Šarec pravi, da manjšinska vlada je opcija

Predsednik LMŠ se z zdaj z Levico dogovarja za projektno sodelovanje

Marjan Šarec bo še razmislil ...

© Uroš Abram

Predsednik LMŠ in pretendent za mandatarja Marjan Šarec je po današnjem srečanju peterice strank z Levico, ki je zavrnila vstop v njegovo vlado, pojasnil, da je možnost tudi manjšinska vlada, če bo ponujeno sodelovanje Levice, ki bo vzdržno. Kdaj bo z zbranimi podpisi vložil kandidaturo za mandatarja, še ne ve.

"Odločitev je padla takšna, kot je, in mi smo se dogovorili, da se bomo zdaj naprej pogovorili o obliki možnega sodelovanja," je Šarec dejal o torkovi odločitvi sveta Levice, da ne vstopi v vlado z LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, da pa podpira oblikovanje sporazuma o sodelovanju s Šarčevo manjšinsko vlado.

Po njegovih besedah se tako zdaj z Levico pogovarjajo o tem, da sklenejo projektno sodelovanje. Na vprašanje, pri katerih projektih bodo sodelovali z Levico, je odgovoril, da je koalicijska pogodba usklajena in da so zadeve napisane v njej. "Ne glede na to, da je njihov svet ugotovil, da v vlado ne gredo, je ta dokument vendarle temelj za sodelovanje, saj smo nenazadnje sedeli 14 ur ali še več," je dejal.

"Ne glede na to, da je njihov svet ugotovil, da v vlado ne gredo, je ta dokument vendarle temelj za sodelovanje, saj smo nenazadnje sedeli 14 ur ali še več."

(Marjan Šarec, LMŠ)

Nad odločitvijo sveta Levice ni razočaran. "Če sedeš v avto, moraš vedeti, da lahko tudi ne boš prišel domov, ampak v bolnico. Tudi če greš v neko takšno sodelovanje, takšen projekt, moraš pričakovati vse opcije," je pojasnil.

Kdaj bo z zbranimi podpisi vložil kandidaturo za mandatarja, je po njegovih besedah odvisno tudi od drugih strank. Kot je pojasnil, morajo odločitev o podpori v vseh strankah sprejeti tudi na svojih organih, šele nato bodo vložili kandidaturo.

Obenem je dodal, da je "na tem svetu vse mogoče" in da se lahko iz igre tudi umakne in mandatarske kandidature ne vloži.

Zatrdil je, da danes v nobeni od drugih strank, s katerimi se pogajajo o vladni koaliciji, niso dejali, da bi v primeru manjšinske vlade in projektnega sodelovanja Levice tudi sami z vlado le projektno sodelovali.

"Če sedeš v avto, moraš vedeti, da lahko tudi ne boš prišel domov, ampak v bolnico. Tudi če greš v neko takšno sodelovanje, takšen projekt, moraš pričakovati vse opcije."

(Marjan Šarec, LMŠ)

Na vprašanje, ali še vedno obstaja možnost, da bi medse skušali znova pritegniti NSi, ki se je iz pogajanj sicer umaknila, je Šarec odgovoril, da danes o tem niso govorili. "Mislim, da bodo naslednji dnevi posvečeni temu, da izpeljemo tisto, kar smo se danes dogovorili," je pojasnil in ob tem dodal, da časa ni več veliko.

Drugi krog iskanja mandatarskega kandidata se namreč po tistem, ko je DZ prejšnji teden ugotovil, da predsednik republike Borut Pahor v prvem krogu ni predlagal nobenega kandidata, izteče 10. avgusta. V tem krogu lahko poleg predsednika republike kandidata predlagajo tudi poslanci.