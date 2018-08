Mesec pravi, da kompromis, ki so ga naredili, pušča dober vtis

Luka Mesec pričakuje, da se bodo v naslednjem tednu dogovorili o protokolu o sodelovanju, Levica pa bo v tem primeru podprla Marjana Šarca na glasovanju za mandatarja

Luka Mesec (v sredini) na kongresu Levice v Ljubljani pred nekaj meseci

© Borut Krajnc

Koordinator Levice Luka Mesec je po srečanju z LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS dejal, da je ponudba Levice o projektnem sodelovanju in podpori vladi Marjana Šarca dobro sprejeta. Tako pričakuje, da se bodo v naslednjem tednu dogovorili o protokolu o sodelovanju, Levica pa bo v tem primeru podprla Šarca na glasovanju za mandatarja.

Kot je dejal Mesec v izjavi novinarjem v DZ, je Levica danes ponudila svoje glasove v podporo vladi, ki jo sestavlja peterica strank. Z izjemo predsednice SAB Alenke Bratušek, ki je bila v izjavi novinarjem med sestankom ostra in je Levici očitala, da je stisnila rep med noge, so drugi sogovorniki v nadaljevanju sestanka ponudbo dobro sprejeli. "Dogovorili smo se, da se začnemo prihodnji teden pogovarjati o načinu sodelovanja in oblikujemo protokol," je pojasnil Mesec.

"Imamo dovolj stičnih točk, da lahko razrešijo nekaj ključnih razvojnih in socialnih vprašanj v naslednjih letih."

(Luka Mesec, Levica)

Prepričan je, da se bodo tako tudi izognili predčasnim volitvam. Tistim, ki jih "skrbi politična nestabilnost", pa je zagotovil, da so pogovori s petorčkom konstruktivni in da je manjšinska vlada lahko stabilna, če se bodo vsi držali dogovorov. Ocenil je še, da imajo s t. i. petorčkom "dovolj stičnih točk, da lahko razrešijo nekaj ključnih razvojnih in socialnih vprašanj v naslednjih letih". Med drugim je znova omenil področje zdravstva in dogovor o dvigu minimalne plače na 700 evrov.

Svet stranke Levica je namreč v torek zavrnil vstop v vladno koalicijo, ki jo skuša oblikovati prvak LMŠ Šarec, menijo pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali minule dni, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo, sicer manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju.

Mesec je dejal še, da je v strankini "bazi vtis, da je kompromis, ki smo ga napravili, dober".