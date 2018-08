Generalni direktor RTV Slovenija odgovarja zgodovinarjema

Odziv na zapis Na javni televiziji bi se moralo marsikaj spremeniti

Spoštovana dr. Pirjevec in dr. Repe! Pričakoval sem, da se bosta odzvala na polemiko glede oddaje Intervju, v kateri je dr. Možina gostil dr. Dežmana, in v kateri so bile o vaju izrečene nespoštljive besede in oznake. Razumem vajino ogorčenje.

V svojem odgovoru na Odprto pismo ZZB NOB sem v bran vzel RTV Slovenija, njeno samostojnost in neodvisnost. Posledično zagovarjam tudi samostojnost in neodvisnost novinarjev, ki prinašata tudi odgovornost. Žal opažam, da se bo tudi v novinarskih krogih treba znova naučiti kulture dialoga in samokritičnosti. Osebna prepričanja, politično agitatorstvo katere koli usmeritve za javni medijski servis niso dopustni. V času, ko je svoboda govora lahko tudi izgovor za obračunavanje z nasprotno mislečimi, smo dnevno izpostavljeni možnostim, da je vsak poseg v delo novinarja obtožen kratenja te njegove pravice.

Moj odziv na odprto pismo nikakor ne pomeni, da je zadeva zaključena. Odprla je pomembna vprašanja novinarskih in uredniških pristojnosti, s katerimi se bomo soočili. Odzvala se je tudi že odgovorna urednica Informativnega programa Manica Janežič Ambrožič: »Naše delo je javno in v službi javnosti in nikomur ne odrekam pravice, da se do našega dela opredeli, a mislim, da pozivi politikov in vplivnih skupin v družbi po umiku nekaterih novinarjev s programa in iz oddaj in k ukrepom proti njim, niso dobra popotnica naši demokraciji, pluralnosti v javni sferi družbe in avtonomnemu in neodvisnemu novinarstvu. Politični aktivizem in ideološki boj ne sodita v novinarstvo; v naš poklic in v naš medij, ki je v službi javnosti, ne sodita ne desni ne levi politični aktivizem.«

Ne glede na vaše mnenje o dr. Možini, je dejstvo, da ga določen del javnosti spoštuje in da je v obdobju 2006-2010 opravljal tudi delo direktorja Televizije Slovenija. Sam sem na položaju generalnega direktorja leto dni in nanj nisem prišel s podporo nobene politične opcije. To mi delo morda včasih celo otežuje, omogoča pa mi nepristranskost. Moj princip delovanja je spoštovanje, ki ga pričakujem tudi od novinarjev in voditeljev ter urednikov oddaj.

Problem, ki ga opisujeta kot »vzdrževanje kadrov do naslednje (morebitne) funkcije«, je problem javnega sektorja in sistema kolektivnih pogodb. RTV Slovenija je le žrtev tega. Tudi sam se zavzemam za spremembe na tem področju.

Mehanizmi delovanja na RTV Slovenija so se oblikovali v preteklih šestdesetih letih in dejstvo je, da je treba temelje obnoviti in posodobiti. Kljub vajini močni kritiki menim, da so še vedno Poklicna merila in načela novinarske etike dobro vodilo za novinarsko delo.

Ne glede na svoja osebna prepričanja s pozicije generalnega direktorja RTV Slovenija o zgodovini ne morem polemizirati. Že v svojem prvem odzivu pa sem obsodil, in to ponavljam, besede intervjuvanca, ki lahko pomenijo žalitev vas in drugih imenovanih. Ko sem omenil možnost tožbe, nikakor nisem »računal« na to, da se v sodni proces tako ali tako ne boste spustili. Pravzaprav sem to možnost vzel kot zelo mogočo, kajti do žalitev imam ničelno toleranco. Zato tudi ne drži, da Intervju z dr. Dežmanom zagovarjam. Izrekel sem zgolj mnenje, da je tematika, o kateri je tekla beseda v oddaji, glede na odzive gledalcev očitno relevantna, da pa bi sam zanjo izbral drugačno televizijsko formo, ki ponuja možnost soočenja različnih pogledov.

Odzive sem izpostavil, zato ker sem v njih zasledil tudi pomanjkljivo poznavanje problematike. In k temu mora RTV Slovenija odgovorno pristopiti. Odgovorna urednica Informativnega programa Manica Janežič Ambrožič prav tako razmišlja o strokovnem pristopu k tem temam. Pravi: »V oddaji Intervju smo o med- in povojni zgodovini že govorili. Kot odgovorna urednica IP TV Slovenija zagovarjam stališče, da je o tako kompleksni, občutljivi in zahtevni tematiki treba spregovoriti tudi na drugačen način, s poglobljenim analitično-zgodovinskim dokumentarnim projektom, ki bi ga morala zelo tankočutno in odgovorno zasnovati naša hiša in ki bi pripomogel k zmanjševanju razlik v pogledih na našo zgodovino. In prispeval h krepitvi spoštovanja med ljudmi in k zrelosti naše družbe.«

Naj dodam le to, da upam na sodelovanje vseh vas, ki se s to tematiko ukvarjate profesionalno. Premišljeno zasnovane oddaje bodo našle svoj prostor v programskem načrtu TV Slovenija za leto 2019.

Večkrat sem že omenil, da tako v novinarskih krogih kot tudi v Programskem svetu pričakujem razpravo o novinarski etiki ter uredniški avtonomiji in odgovornosti, konkretno pa tudi o Intervjuju, ki je doživel različne in zelo ostre odzive. Potruditi pa se moramo, da iz teh razprav in soočenj različnih mnenj izključimo osebna politična prepričanja.

Naj ponovno opozorim, da RTV Slovenija ne sme postati orodje katere koli politične opcije. In da tudi ne sme biti tarča groženj z ukinitvijo financiranja. Vsi bi se morali zavedati, da je edino javni medij tisti, ki lahko zagotavlja pluralnost pogledov in ohranja demokracijo v najvišjem pomenu besede. Pa tudi, če se s kakšno vsebino ne strinjamo. Tudi to je demokracija.

S spoštovanjem!