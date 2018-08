Šarec kandidat za mandatarja, Židan za predsednika Državnega zbora

Šarec, Cerar in Židan

© Borut Krajnc

Prvak LMŠ Marjan Šarec je po pogovorih s predstavniki strank SD, SMC, SAB, DeSUS in Levica razkril, da so se dogovorili, da bo peterica strank v sredo v DZ vložila njegovo kandidaturo za mandatarja. Šarec ob tem pričakuje tudi podporo Levice. Obenem bodo predlagali, naj predsednik DZ postane prvak SD Dejan Židan.

"Glede na to, da v prvem krogu ni imel nihče poguma storiti tega koraka, bo peterica strank v drugem krogu vložila kandidaturo za mandatarja," je danes po večurnih pogovorih dejal Šarec.

"Prav je, da damo na mizo, kar smo se dogovorili, se pravi, da vložimo kandidaturo in presekamo gordijski vozel, ki že celo poletje visi nad nami in storimo ta korak. Kdor bo to vlado podprl, pomeni, da je resen, kdor je pač ne bo, bo s tem pokazal, da nima resnih namenov," je navedel Šarec, ki pričakuje, da bo v ponedeljek seja DZ, na kateri bosta izvoljena mandatar in novi predsednik DZ.

Kot je dejal, so danes pregledali tudi protokol o zunajkoalicijskem sodelovanju, ki ga je predlagala Levica po tistem, ko se je svet njihove stranke odločil, da v vlado Marjana Šarca ne vstopi. Po Šarčevih besedah bodo morda protokol morali še kaj usklajevati, a "noben od teh dokumentov ni takšen, da ne bi dovoljeval teh korakov, ki sem jih omenjal".

Prepričan je, da bo sporazum o partnerstvu podpisan v doglednem času. Če podpisa pod ta sporazum na koncu ne bo, pa tudi vlade ne bo, je dejal Šarec. Ob tem je ponovil, da ima peterica strank resne namene, "mi želimo priti do te vlade".

Kot so za STA pojasnili v LMŠ, partnerski sporazum predstavlja usklajeno osnovo vseh strank na osnovi katerega se bo vseh šest partneric zavezalo, da bodo izvajale vse usklajene projekte.

"Sporazum je podlaga za sodelovanje šesterice, pri čemer bo sestavni in pomemben del tudi protokol o sodelovanju med vsemi partnericami, ki bo opredeljeval usklajevanja, izvajanja in podrobneje opredeljeval odnose med vsemi partnericami," so dodali. Koalicijsko pogodbo bodo medtem sklenile le polnopravne članice vlade.

Kadrovskega razreza bodoče vlade danes še niso določili, razen torej predloga za predsednika DZ, ker se jim po Šarčevih navedbah "zdi tako prav".