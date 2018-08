Več kot 300 duhovnikov v Pensilvaniji desetletja zlorabljalo otroke

Zlorabo več kot 1000 otrok je katoliška cerkev v zvezni državi sistematično prikrivala

Z zbrano dokumentacijo in zapisi pričanj več deset žrtev so tako razkrili 301 duhovnika, ki naj bi skupaj zlorabili najmanj 1000 otrok.

© Pixabay / isakarakus

Velika porota v ameriški zvezni državi Pensilvanija je v torek razkrila seznam s 301 duhovnikom iz šestih škofij v tej državi, ki naj bi zlorabili več kot tisoč otrok. Poročilo temelji večinoma na lastnih, tajnih dokumentih Cerkve, ki so bili vključeni v več kot dve leti trajajoči raziskavo, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil generalni tožilec v Pensilvaniji Josh Shapiro. "Prikrivanje je bilo zelo sofisticirano. Ves čas so voditelji Cerkve vodili zapise o zlorabah in jih prikrivali," je povedal.

Cerkvena dokumentacija o zlorabah sega vse v 80. leta prejšnjega stoletja, v nekaterih primerih pa še dlje. Dokumentacija pa razkriva, da se je vodstvo Cerkve raje odločalo za ohranjanje ugleda institucije kot pa za varnost dečkov in deklic, je še sporočil tožilec. O škandalu je poroča tudi britanski Guardian. Skoraj 900 strani dolgo poročilo je rezultat ene izmed največjih preiskav spolne zlorabe znotraj katoliške Cerkve v ZDA.

Poročilo navaja srhljive primere zlorab, ki med drugim vključujejo duhovnika, ki je posilil sedemletno deklico kar v bolnišnici, kjer so ji pred tem odstranili mandlje. Sledijo primeri duhovnika, ki je priznal krivdo oralnega in analnega posilstva vsaj 15 dečkov, med katerimi je bil en mlajši od 7 let ter primer duhovnika, ki je zbiral urin, sramne dlake in menstruacijsko kri dekic, ki jih je zlorabljal na svojem domu.

Poročilo sicer trdi, da so zaradi dolgoletnega in sistematičnega prikrivanja "skoraj vsi primeri zlorab" prestari za pregon. Kljub temu sta bila dva duhovnika identificirana in ovadena na podlagi poročila. Eden izmed njiju je več let mesečno zlorabljal dva otroka vse do leta 2010.

Velika porota je dejala, da ji je uspelo identificirati več kot tisoč žrtev, med katerimi so bili večinoma dečki. Ob tem je izrazila pričakovanje, da je žrtev še na tisoče, ki jih zaradi izgubljene dokumentacije še ni moč identificirati. Mnogi si zlorab ne upajo priznati. Poročilo sicer pokriva 6 od 8 katoliških škofij v Pensilvaniji, ki vključujejo več kot 1.7 milijona vernikov. Drugi dve škofiji sta bili raziskani pred leti. Tudi tisto poročilo je prikazalo večletno zlorabo otrok, pri čemer so duhovnike večkrat ščitili višje rangirani pripadniki duhovščine.

V enem izmed primerov je duhovnik posilil deklico, ki je nato zanosila, duhovnik pa ji je nato pomagal pri splavu. Eden izmed škofov je v pismu zapisal: "To so gotovo težki časi zate, razumem, kako razburjen si. Tudi jaz sem žalosten." Pisma ni poslal žrtvi, temveč posiljevalcu, torej duhovniku.

Vodstvo Cerkve je žrtve omalovaževalo in uporabljalo evfemizme, s katerimi so skušali zmanjševati pomen zlorab in jih opisovali zgolj kot pobalinstvo, ruvanje ali pa neprimerno vedenje. "Vendar ni šlo zgolj za to. Šlo je za zlorabo otrok, vključno s posilstvom, ki so jih izvajali odrasli moški nad otroki," je poudaril Shapiro. V enem izmed primerov je duhovnik posilil deklico, ki je nato zanosila, duhovnik pa ji je nato pomagal pri splavu. Eden izmed škofov je v pismu zapisal: "To so gotovo težki časi zate, razumem, kako razburjen si. Tudi jaz sem žalosten." Pisma ni poslal žrtvi, temveč posiljevalcu, torej duhovniku.

Ključe od teh dokumentov so imeli škofje, v nekaterih primerih pa je prikrivanje zlorab "seglo vse do Vatikana," je še namignil tožilec. Nekateri od teh duhovnikov so celo napredovali, najmanj dva škofa, ki sta sodelovala pri prikrivanju zlorab, pa sta postala celo kardinala, je povedal Shapiro. Pojasnil je še, da so nekateri duhovniki in tudi škofi, ki so pomagali pri prikrivanju zlorab, na sodišču zahtevali, da se njihovih imen ne razkrije. Vendar bo tudi do tega enkrat prišlo, je zatrdil Shapiro. "Časi, ko se je tem žrtvam govorilo, naj resnico zadržijo zase, so minili," je še poudaril tožilec.

Velika porota je ob tem tudi pozvala k spremembi zakonodaje, da kazniva dejanja spolnih napadov na otroke ne bi zastarala in da bi žrtve teh napadov imele več časa za vlaganje civilnih tožb. Poleg tega so se zavzeli, da bi bilo prijavljanje tovrstnih zlorab obvezno.

V celotnih ZDA je bilo spolnih zlorab obtoženih med 5700 in 10.000 duhovnikov, a le nekaj sto jih je bilo obsojenih. Ameriška Cerkev pa je za poravnave zaradi teh zločinov porabila že več kot tri milijarde ameriških dolarjev, navaja organizacija Bishop Accountability, ki zahteva odgovornost Cerkve za zlorabe otrok. Skupno naj bi bilo samo v ZDA več kot 100.000 otrok žrtev duhovnikov, še navaja AFP.