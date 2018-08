Levica obsodila vmešavanje ameriške gospodarske zbornice

V stranki Levica so prepričani, da je za AmCham država v prvi vrsti servis za kapital, da izpostava ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji deluje v nasprotju z javnim interesom in zato ne more nastopati v vlogi socialnega partnerja

Takoj na začetku mandata vlade Mira Cerarja je Levica (na fotografiji vodja poslanske skupine Luka Mesec) začela nasprotovati prodaji Telekoma. Ni bila edina, a tudi njen političen pritisk je pripeljal do tega, da Telekom na koncu ni bil prodan.

© Borut Krajnc

AmCham Slovenija, izpostava ameriške gospodarske zbornice pri nas, je na stranko Levica naslovil pismo, v katerem je pisalo, da so razočarani, ko spremljajo zapise v medijih, da je poslanka Levice Violeta Tomič na izredni seji Državnega zbora, v hramu demokracije, dejala, da je potrebno izločiti tiste subjekte in posameznike v državi, ki so "obremenjeni z AmCham Slovenija". Predstavnike Levice so ponovno povabili na srečanje, da bi se spoznali, obenem pa so jih obvestili, da so odziv poslali tudi medijem. Slednjim pa je svoj odgovor AmCham Sloveniji kasneje poslala tudi Levica, v katerem je poudarila, da se ne namerava zagovarjati pred zastopniki interesov multinacionalk.

"V Levici nimamo namena sodelovati z izpostavo ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, saj gre za organizacijo, ki je soodgovorna za nekatere najbolj zaskrbljujoče trende v ZDA in po svetu. Zbornica aktivno lobira proti prepotrebnim okoljskim ukrepom, prispevala je k uničenju sindikalnega gibanja v ZDA in je ena glavnih zagovornic krčenja delavskih pravic. AmCham se zavzema za razgradnjo socialne države in za povečevanje vloge zasebnega kapitala v demokratičnih procesih, kot so volitve in postopki sprejemanja zakonodaje. S propagandnimi in lobističnimi sredstvi ter preko financiranja političnih kampanj ima ameriška gospodarska zbornica osrednjo vlogo pri destabiliziranju ameriške demokracije. Preko svojih mednarodnih izpostav pa zbornica širi in poglablja integracijo držav v neformalni imperij pod vodstvom ZDA, katerega primarni namen je zagotavljanje pogojev za čim bolj nemoteno globalno akumulacijo kapitala, na škodo delavcev, potrošnikov in okolja," so zapisali v Levici.

V svojem javnem odgovoru so dodali, da je izpostava AmCham v Bruslju najmočnejša lobistična organizacija v Evropi, kjer lobira za interese vsaj 155 ameriških podjetji, ki so prisotna v Evropi: "Pri tem so interesi teh podjetji predvsem nižji stroški dela, šibkejše regulacije na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter odpiranje novih trgov za njihove produkte in storitve. V domačem kontekstu je ameriška gospodarska zbornica prva, ki podpira procese privatizacije in razgradnje ter komercializacije javnih storitev."

V Levici pojasnjujejo, da zaradi vsega naštetega AmCham Slovenija ne morejo razumeti kot »poslovne skupnosti priložnosti in optimizma«, ampak kot lobistično organizacijo za interese, ki so po mnenju Levice nasprotni interesom prebivalcev Slovenije.

"Ameriška gospodarska zbornica poskuša preko svoje izpostave v Sloveniji vplivati na akterje, ki odločajo o razvoju slovenske družbe. Različna srečanja, prireditve, medijske objave, neposredno lobiranje in konec koncev tudi javna pisma so aktivnosti, katerih cilj je poseči v javno razpravo ter vplivati na sprejem zakonodaje. Upoštevanje nasvetov AmCham bi pomenilo večjo fleksibilnost in prekarnost dela, komercializacijo javnih storitev, privatizacijo javnega premoženja, deregulacijo in nižje davke za najpremožnejše. Vse to, skupaj z dotičnim vabilom, predstavlja neposreden pritisk na demokratično izvoljene predstavnike ljudstva, da naj pod pretvezo splošnega razvoja družbe delujejo v interesu tujega kapitala," so še zapisali v Levici.

"Zavezanost apetitom kapitala se kaže tudi v neposredni podpori stranki NSi pred zadnjimi volitvami v Državni zbor, ko je AmCham podprl programska in politična prizadevanja stranke NSi, katerih program je bil na poslovnem zajtrku AmCham razglašen za najboljšega. Podpora programu stranke NSi s strani AmCham je bila pričakovana, saj bi privatizacija zdravstva, ki jo ta stranka zagovarja, omogočila še večje zaslužke zasebnim zavarovalnicam na račun siromašenja zdravstvenega sistema in naraščanja stroškov za prebivalce Slovenije. Jasno je, da si tudi ameriške zasebne zavarovalnice lahko obetajo kos te pogače", dodajajo v Levici, ki AmCham očita tudi to, da si poleg privatizacije javnih servisov prizadeva in poziva k čim hitrejši razprodaji javnega premoženja, "saj je na primer glasno zagovarjal in pozival k privatizaciji Telekoma Slovenije, Aerodroma Ljubljana in Nove kreditne banke Maribor".

V Levici poudarjajo, da se ne čutijo moralno obvezane ali politično dolžne sodelovati z AmCham Slovenija. "Po veljavni zakonodaji AmCham ni reprezentativna organizacija in zato ne more neposredno sodelovati v socialnem dialogu. Nasprotno, kot svojo moralno obvezo in politično dolžnost vidimo prizadevanje za blaginjo in dobrobit prebivalcev Slovenije. Izpostava tuje lobistične organizacije, ki goji radikalno nasprotujočo vizijo razvoja slovenske družbe, zato nikakor ni na vrhu naših prioritet," so zaključili v svojem javnem pismu.