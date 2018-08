Nova vlada naj bi postala operativna že v dveh tednih

Predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS podpisali koalicijski sporazum

Nova vladna koalicija

Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so danes podpisali koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi v mandatu 2018-2022 pod vodstvom prvaka LMŠ Marjana Šarca. Ta je po podpisu ocenil, da bodo kljub naporom, ki jih čakajo in ne bodo lahki, naredili nekaj dobrega za Slovenijo in da ima vsak od njih iskren namen.

Šarec, predsednik SD Dejan Židan, prvak SMC Miro Cerar, predsednica SAB Alenka Bratušek in prvak DeSUS Karl Erjavec so danes pred kamerami in fotografi slovesno podpisali koalicijski sporazum ter partnerski sporazum, ki ga je pred časom parafirala tudi Levica, s katero bo sicer manjšinska vlada projektno sodelovala. Po podpisu so si podali roke in si zaželeli uspešno delo.

Šarec je po podpisu spomnil na naporna pogajanja in usklajevanja o koalicijski pogodbi in sestavi bodoče vlade in izrazil zadovoljstvo, da so ta pripeljala do današnjega podpisa. Ob tem se je partnerjem zahvalil za konstruktivno držo, trud in iskanje skupnih rešitev.

Na kritike ter napovedi, da bo vlada kratkega daha ali da ne bo uspela narediti ničesar, pa je odgovoril: "Vsak, ki je zbral pogum in voljo, najprej kot predsednik stranke, da se je odločil za pogajanja in vstop v vlado, vsak, ki je zbral pogum, da se je dal na listo za ministra v vladi, in vsak, ki bo še kakorkoli sodeloval z vlado, si zasluži priznanje."

Kot je namreč pojasnil, so časi takšni, da "hitro damo vse v nič" in radi "hitro napovemo, kako se ne bo dalo nič narediti", "sam pa menim, da bomo kljub naporom, ki nas čakajo in ne bodo lahki, naredili dobro za Slovenijo in da ima vsak od nas iskren namen". Ob tem je dodal še, da so različna mnenja za demokracijo nekaj običajnega.

"Verjamem, da smo danes vsi dosegli, kar smo želeli, in da bo vlada v dveh tednih postala operativna," je izpostavil.

O kandidatih za ministre je spomnil, da je opravil z vsemi "precej tehtne pogovore in dali so mi zagotovila, da bodo spoštovali, za kar se ta vlada zavzema in za kar se jaz zavzemam". O kritikah pa je povedal, da po eni strani sliši, da gre za rekonstrukcijo aktualne vlade, ker da je v njej preveč starih obrazov, ko pripeljejo koga novega, pa, da ga nihče ne pozna in dvome v to, ali bo kaj izpeljal. "Nikoli ni situacija idealna in nikoli ni vsem všeč. Naša vlada bo odvisna samo od tega, kakšne rezultate bo pokazala, kaj bo naredila za Slovenijo. In to je edino, kar bo štelo," je poudaril.

Tudi drugi predsedniki strank so bodoči vladi zaželeli uspešno spoprijemanje z izzivi in reševanje problemov. Alenka Bratušek, ki si je želela koordinirati resorje za zdravstvo, finance in socialo je na novinarsko vprašanje o kandidatih za ministra na prvih dveh resorjih dejala, da je okvir zapisan v koalicijski pogodbi in da je prav, da sta oba resorja pod okriljem stranke predsednika vlade. Si pa želi čim prej slišati njuno vizijo, saj bosta oba bodoča ministra "morala delovati z roko v roki".

Predsednik DZ Židan in bodoči kandidat za zunanjega ministra Cerar sta poudarila, da se bo Slovenija še naprej zavzemala za prijateljske odnose s Hrvaško, a hkrati vztrajala pri spoštovanju vladavine prava oz. mednarodnega prava.

Stranke so opravile tudi finančne izračune predvidenega v koalicijski pogodbi, a Šarec številke danes ni želel razkriti, saj da ni povsem relevantna. Je pa izpostavil, da bodo ukrepe izvajali postopoma o upoštevanju v ustavo zapisanega fiskalnega pravila in gospodarske rasti.

Glede pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki čakajo novo vlado, pa je dejal, da je treba doseči rešitev, ki bo dobra za Slovenijo. "Pogajanja bodo potekala v zelo konstruktivnem duhu z naše strani, in verjamem, da bo tudi na drugi strani tako," je dodal.