"Pri odpadkih je velika odgovornost tudi na strani proizvajalcev"

Društvo Ekologi brez meja 15. septembra pripravlja nacionalno prostovoljsko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Gre za tretjo tovrstno akcijo v zgodovini Slovenije, potem ko so leta 2010 izvedli prvo in dve leti pozneje drugo, le da tokrat ne bo osredotočena le na pobiranje odpadkov, pač pa bo vključevala še vrsto drugih aktivnosti.

Tako kot leta 2012 bo projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet (World Cleanup Day). "Leta 2012 smo govorili, da gre za zadnjo tovrstno čistilno akcijo, a 15. septembra bo v 150 državah po vsem svetu čistilo milijone ljudi in ni razloga, da Slovenija ne bi bila zraven," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik.

Na tisoče prostovoljcev bo tako tretjo septembrsko soboto Slovenijo čistilo tretjič in, kot pravijo organizatorji, tokrat zares zadnjič. V tem duhu so poimenovali tudi akcijo, namreč Še zadnjič očistimo Slovenijo. Kljub temu pa ne bodo odnehali. Kot je zagotovila Zgojznikova, tudi v prihodnjih letih ne bodo neaktivni, pač pa imajo v mislih nove ozaveščevalne kampanje, ki bodo morda malo bolj osredotočene na posamezno področje.

Tokrat se pozivu organizatorjev niso odzvale vse občine. Sodelovalo bo približno 70 odstotkov slovenskih občin, je povedal vodja lokalne koordinacije Klemen Belhar, a dodal, da pa se bodo akcije zagotovo udeležili prostovoljci na širšem območju države od tega. "Prav vsak se lahko prijavi prek spletne strani ocistimo.si ter dobi vrečko in rokavice, sicer pa se lahko poda tudi sam na čiščenje okolice svojega doma," je dejal.

Kaže, da bodo med najbolj aktivnimi Ljubljančani. "V Ljubljani smo si zadali, da očistimo vse," je o dogajanju v prestolnici dejal vodja lokalne koordinacije Jože Horvat. Med drugim bodo sodelovali otroci iz 48 osnovnih šol in 32 vrtcev ter veliko srednjih šol, in sicer ne le 15. septembra, pač pa tudi kakšen dan prej ali pozneje. Ker je na Ljubljanskem barju tudi nekaj odlagališč, ki so po Horvatovih besedah preveč nevarna, da bi jih čistili prostovoljci, bodo zanje poskrbeli delavci Snage.

Kdo ne želi pobirati odpadkov, pa se lahko udeleži popisa divjih odlagališč. "Če nočete čistiti, greste lahko pregledat stanje v svojem kraju," je pozval vodja popisa Jaka Krajnc. Iz registra divjih odlagališč, ki ga pripravljajo v društvu, je sicer razvidno, da na njih še vedno prevladujejo gradbeni odpadki.

Poudarek pa tokrat ne bo le na čiščenju divjih odlagališč. Na dan akcije pripravljajo še vrsto drugih aktivnosti, med njimi bodo urejali drevorede, sadili drevje, barvali klopi in urejali otroška igrišča. Prav tako akcija ni omejena le na eno soboto, saj bodo med drugim oktobra organizirali pogovor o povezavi med okoljevarstvom in družboslovjem.

Letos so se organizatorji pridružili tudi mednarodni pobudi popisa, katerim blagovnim znamkam pripada največ odvrženih odpadkov. "S tem bi radi potrkali tudi na vest proizvajalcev, da nismo le prebivalci tisti, ki bomo ves čas čistili, pač pa da je pri odpadkih velika odgovornost tudi na strani proizvajalcev," je dejala Zgojznikova.

Potem ko je bilo v dosedanjih dveh akcijah Očistimo Slovenijo zbranih skoraj 20.000 ton odpadkov, organizatorji tokrat ne pričakujejo zelo visokih številk v tonah, saj pričakujejo, da bodo prostovoljci iz narave pobrali največ embalaže. "Največji problem je nepobrana embalaža," je dejal Belhar in opomnil, da jo lahko najdemo skorajda povsod - ob cestah, na postajališčih, sprehajalnih poteh, ...

Akciji Očistimo Slovenijo se bo pridružilo tudi nekaj znanih Slovencev. Člani akrobatske skupine Dunking Devils bodo denimo pobirali odvržene smeti v Ljubljani, da bi pokazali, kako zabavno je lahko čiščenje, pa so posneli video, v katerem namesto košarkarske žoge v koš zabijajo smeti v koše za odpadke.