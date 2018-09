Švedi na volitvah zavrnili protimigrantsko politiko

Švedski Socialni demokrati so na današnjih parlamentarnih volitvah sicer zmagali, a z najslabšim izidom v več kot stoletju

Stranka švedskega premierja Stefana Löfvena (levo) je, tako kot pred štirimi leti, ponovno slavila na parlamentarnih volitvah

© Frankie Fouganthin / WikiCommons

Levosredinski Socialni demokrati švedskega premierja Stefana Löfvena so na tamkajšnjih parlamentarnih volitvah prejeli 25,4 odstotka glasov ali 5,6 odstotne točke manj kot na volitvah leta 2014. Njihovi glavni tekmeci, skrajno desni Švedski demokrati, ki so predvolilno kampanjo gradili na protimigrantski retoriki, so prejeli 16,3 odstotka glasov ali 3,4 odstotne točke več kot pred štirimi leti, so pokazali rezultati vzporednih volitev televizije TV4.

Podobni so rezultati vzporednih volitev, ki jih je objavila švedska javna televizija. Po njih so socialni demokrati dobili 26,2 odstotka glasov, Švedski demokrati pa 19,2 odstotka glasov.

Po rezultatih vzporednih volitev zasebne televizije TV4 je opozicijska desnosredinska Zmerna stranka dobila 18,4 odstotka glasov in je na drugem mestu, po rezultatih vzporednih volitev javne televizije pa je dobila 17,8 odstotka glasov in je na tretjem mestu.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to najnižji rezultat za socialne demokrate v več kot stoletju.

Politični analitiki napovedujejo, da bo oblikovanje vlade težko, saj (glede na napovedi) nobeden od političnih blokov ne bi osvojil večine v parlamentu.

Na Švedskem so namreč danes volili 349 poslancev tamkajšnjega parlamenta. Glede na ankete je bilo pričakovati vzpon Švedskih demokratov, ki nasprotujejo priseljevanju, medtem ko se vladajočim socialnim demokratom obeta najslabši rezultat v zgodovini. Politični analitiki napovedujejo, da bo oblikovanje vlade težko, saj (glede na napovedi) nobeden od političnih blokov ne bi osvojil večine v parlamentu. Po izidih vzporednih volitev televizije TV4 je levosredinski blok, v katerem so poleg Socialnih demokratov še Zeleni in Leva stranka, prejel 41,0 odstotka glasov, desnosredinska koalicija štirih strank pa 40,1 odstotka. Podobno tesno razliko kažejo izidi vzporednih volitev na javni televiziji SVT. Po podatkih slednjih je nekoliko več glasov prejel desnosredinski blok, 39,6 odstotka, levosredinski blok pa 39,4 odstotka.

Socialnim demokratom so različne javnomnenjske raziskave napovedovale okoli 25 odstotkov glasov, Švedskim demokratom pa med 17 in 19 odstotki glasov.

