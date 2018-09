Za človekove pravice gre!

Podpisane nevladne organizacije ostro nasprotujejo gonji zoper Pravno-informacijski center NVO – PIC, ki jo je 7. septembra 2018 sprožila odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar

Ministrica za notranje zadeve v odhajanju Vesna Györkös Žnidar

© Borut Krajnc

Podpisane nevladne organizacije ostro nasprotujemo gonji zoper Pravno-informacijski center NVO – PIC, ki jo je 7. septembra 2018 sprožila odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar ter v časopisu DELO. Ne pristajamo na demoniziranje uporabe zakonitih pravnih sredstev. Zavračamo preusmerjanje pozornosti od nadzora nad ravnanjem represivnih organov s poskusom diskreditacije dela nevladnih organizacij. Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavlja vse potrebne informacije o vstopu v Slovenijo, o bivanju in integraciji tujcev ter tudi o mednarodni zaščiti ali azilu. Postopki so znani vsem. Seznanjanje in obveščanje o teh pravicah je legitimno ter zakonito. Opozarjanje na odgovornost državnih organov za spoštovanje postopkov je v celoti legitimno.

Slovensko politično in splošno javnost zato pozivamo, da ne nasede tovrstnemu preusmerjanju pozornosti z očitkov nevladnih organizacij o omejevanju dostopa do azila s poskusom diskreditacije delovanja “nevladnikov” oz. nevladnih in humanitarnih organizacij. Gre za mnogo več kot zgolj pravno pomoč migrantom. Gre za zagotavljanje polnega uresničevanja človekovih pravic najranljivejših. Gre za človekove pravice vseh nas.

Slovensko politično in splošno javnost zato pozivamo, da ne nasede tovrstnemu preusmerjanju pozornosti z očitkov nevladnih organizacij o omejevanju dostopa do azila s poskusom diskreditacije delovanja “nevladnikov” oz. nevladnih in humanitarnih organizacij.

Nevladne organizacije v svobodnih družbah poleg delovanja v javno dobro vršimo zelo pomembno družbeno funkcijo nadzora nad delovanjem državnih institucij. S ciljem zagotavljanja visokih standardov zaščite ljudi, da njihova šibkost ne bi bila zlorabljena s strani močnih. Človekove pravice pripadajo vsem, ne glede na izvor, etnično pripadnost, barvo kože, prepričanje ali vero. Zakoni veljajo za vse. Država in drugi akterji moramo vsem, tudi migrantom, zagotoviti vse, kar jim pripada po slovenski ter evropski azilni zakonodaji.

Ministrica in časnik DELO, nekoč osrednji slovenski dnevni časopis, sta se pridružila populističnim politikom, ki za trenutno stanje na področju migracij v Evropi vsepovprek iščejo grešne kozle. S tem sta nas kot na pladnju ponudila populistični obravnavi na spletnih družbenih omrežjih, kjer ne manjka odkritega sovraštva in groženj. Populisti vseh barv in usmeritev za svoje cilje potrebujejo atmosfero nezaupanja in hujskaštva, nizko raven javne razprave in politiko izključevanja.

Podpisane organizacije si prizadevamo za družbo strpnosti in vključenosti, sodelovanja ter partnerstev, za visoke standarde javne razprave in zaščito skupnega, javnega dobrega. V dobro vseh – ne glede na politično, versko, spolno in kakršnokoli usmerjenost. Ker človekove pravice veljajo za vse. In zanje gre.

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Društvo Amnesty International Slovenije

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi

Društvo ODNOS

Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA

Društvo za ZN za Slovenijo

Forum za enakopraven razvoj, društvo

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za afriške študije – IAŠ

Inštitut za politike prostora – IPOP

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije

Mirovni inštitut

Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi

Sezam, združenje mladih, staršev in otrok

SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

UP, Človekoljubno dobrodelno društvo, Jesenice

Zavod Krog

Zavod PROJA

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, Škofja Loka

(Opomba: seznam podpisnikov še ni dokončen)