Prava družina in prava ženska po meri Jana Plestenjaka

O čem v medijih govori pop pevec, ko prodaja svoje koncerte

Zamišljeni Jan Plestenjak

© Uroš Abram

Jana Plestenjaka najbrž poznate. Četudi ne poznate niti ene njegove pesmi, ga poznate iz rumenih medijev, kjer se najpogosteje pojavlja. Tam najraje govori o ženskah. Njegovo glasbo, čeprav moramo priznati, da je pri delu poslušalstva priljubljena, bi težko označili za vrhunsko, poglobljeno umetniško delo, a nekaterim je všeč. S pripadnostjo mainstreamovski estradi pa pride tudi odgovornost, saj so ti ljudje nenehno javno izpostavljeni, zapiše se vsaka njihova beseda. V slovenskem glasbenem prostoru sicer pogrešamo pop pevce, ki bi za trenutek pozabili na populizem in se zavzeli za človekove pravice, podpisali kakšno pomembno peticijo in ne želeli zgolj in vsem ugajati.

Pred prihajajočim večjim koncertom je Jan Plestenjak spet dal nekaj intervjujev, v katerih pa je v na trenutke trumpovskih odgovorih zaznati, da je svoja prepričanja celo stopnjeval. In da ga o tem ni več sram javno govoriti. Tako je v reviji Obrazi povedal, da moški zgradi hišo, ženska pa naredi dom. »Morda me bo kdo zmerjal s primitivcem, šovinistom, vendar se ne da spremeniti tisočletja razvoja v petdesetih letih. Ne pristajam na uniseks,« je poudaril. Od kod ta jeza? Novinarka ga je zbodla, da glede na to, da si želi otroke, a nima resne zveze, ali je že razmišljal o posvojitvi ali celo o nadomestni mami. Odgovoril je, da bi se mu zdelo, če bi se odločil za nadomestno mamo, kot bi naročal otroka po telefonu: »Tega res ne bi želel. Zdi se mi, da je otrok krona lepega odnosa.«

V nekem drugem intervjuju, ki je očitno potekal isti dan, je šel celo dlje. »Manekenski tip ženske, ki ga je sforsiral gejevski lobi, ko so punce videti kot fantje, mi ni všeč. Kanček moškega v ženskah me takoj odvrne. Da se punca vede kot moj cimer ali moj brat,« je povedal za Dnevnikov Objektiv in poudaril, da lahko dom naredi samo ženska. Iz teh nekaj stavkov smo izvedeli marsikaj – da ima Jan cimra in da nima pojma o gejevskih ikonah.

Zakaj se Mladina ukvarja z Janom Plestenjakom, boste rekli. Zato, ker mu nekateri še vedno nekritično namenjajo prostor, čeprav je v izjavah izredno žaljiv. Le ugibamo lahko, kako daleč bo šel, ko bo skušal prodati naslednji koncert.