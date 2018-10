Tudi ženske so za Tadeja

Iz rubrike Mladinamit o primeru Strehovec

Ženske za Tadeja

© Turk Brconja, Mladinamit

Če so tudi temnopolti za Trumpa in istospolno usmerjeni za Primca, so seveda lahko tudi ženske za Tadeja. Zakaj pa ne? Vsi ljudje pokončne hrbtenice so za svobodo govora, ne glede na barvo kože, spol ali spolno usmerjenost. Vsi drugačni, vsi enakopravni.

Več si preberite v Mladinamitu v novi številki Mladine!