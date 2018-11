Omejitev cen klicev znotraj EU

Evropski poslanci in poslanke so odobrili telekomunikacijski paket, ki omejuje cene klicev v EU in omogoča zelo hitra omrežja 5G do leta 2020

© Pexels

Evropski parlament je včeraj v Strasbourgu potrdil začasen dogovor, sklenjen junija s Svetom Evropske unije, o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (EZEK). Za je glasovalo 584 poslancev oziroma poslank, proti 42, 50 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) pa je prejel 590 glasov za, 63 proti, 23 pa se jih je vzdržalo. Nova pravila bodo državljanom omogočila visokohitrostno povezljivost ter varne in dostopne klice znotraj EU, obenem pa telekomunikacijskim operaterjem zagotovila potrebno predvidljivost za spodbujanje vlaganj v visokohitrostni internet.

"Strategija Gostuj kot doma (Roam Like at Home) je leta 2017 naredila konec stroškom gostovanja. Nova zakonodaja bo od 15. maja 2019 omejevala cene za klice v drugo državo EU na 19 centov, sporočila (SMS) pa na šest centov. Tako bodo lahko državljani ostali v stiku z ljubljenimi osebami tudi v času, ko bodo v drugih državah EU," sporočajo iz slovenske pisarne Evropskega parlamenta,

Dokument po mnenju večine evroposlank in poslancev tudi bolje ščiti uporabnike pametnih telefonov, vključno z uporabniki storitev, ki temeljijo na spletu (denimo Skype in WhatsApp), in krepi varnostne zahteve, tudi šifriranje. Obenem pa uvaja pravico do ohranitve enake telefonske številke do enega meseca po prenehanju pogodbe in pravico do vračila neuporabljenega predplačniškega kredita po prenehanju pogodbe, kot tudi kompenzacijo v primerih zamude in zlorab pri zamenjavi operaterja.

»Cenejši telefonski klici so zmaga za vse državljane EU, zakonik pa zagotavlja večjo zaščito vseh potrošnikov EU.«

Dita Charanzová (ALDE, Češka)

Države članice bodo morale olajšati uvedbo omrežij 5G tako, da bodo do leta 2020 dale na voljo primeren spekter. S tem bodo skušale doseči cilj EU 5G kažipota, ki predvideva da bo imelo do leta 2020 vsaj eno veliko mesto vsake članice EU omrežje 5G.

"Če pride do izrednega stanja ali nesreče, morajo biti državljani z območja dogodka o tem obveščeni prek SMS-a ali mobilne aplikacije. Države članice bodo imele po začetku veljavnosti direktive na voljo 42 mesecev za uvedbo tega sistema," poudarjajo v Evropskem parlamentu in dodajajo, da nova zakonodaja ponuja boljšo predvidljivost za vlaganja ter spodbuja delitev tveganj in stroškov med telekomunikacijski operaterji, da bi dosegla potrebno stopnjo vlaganj v infrastrukturo in omrežja 5G.

Pilar del Castillo Vera (EPP, Španija) je dejal, da zakonik daje operaterjem večjo predvidljivost investicijskega okolja, kar je ključno za razvoj 5G komunikacij, Dita Charanzová (ALDE, Češka) pa je izpostavila, da so cenejši telefonski klici zmaga za vse državljane EU, zakonik pa zagotavlja večjo zaščito vseh potrošnikov EU.

Po končni potrditvi Sveta Evropske unije bodo države članice imele na voljo dve leti za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Omejitev cen bo začela veljati 15. maja 2019.