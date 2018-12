Naš manifest za rešitev Evrope pred samo seboj

Po uporu v Franciji je ekonomist Thomas Piketty napisal manifest. Zahteva je preprosta in jasna: zmanjšati je treba neenakost v državah in ne med njimi.

Ekonomist Thomas Piketty, eden izmed avtorjev manifesta

Od izvolitve protievropsko nastrojenih vlad po vseh koncih Evropske unije in ob skorajšnjem odhodu Združenega kraljestva ni več mogoče nadaljevati po starem. Ne moremo preprosto čakati na naslednji odhod oziroma nadaljnje razpadanje unije, ne da bi poskrbeli za temeljite spremembe v sedanji Evropi. Naša celina je ujeta med politična gibanja, katerih program je omejen na preganjanje tujcev in beguncev, na drugi strani pa so tista, ki se imajo za evropska, a v resnici še vedno menijo, da že samo skrajni liberalizem in povečevanje konkurence štejeta kot politični projekt. Ne zavedajo se, da ravno to pomanjkanje družbenih ambicij vodi v občutke odrinjenosti.