Duhovniki politiki

Je politično udejstvovanje duhovnika stvar cerkve ali države?

Jakob Trček, duhovnik z jasnim političnim prepričanjem med blagoslovom klopotcev

© Dolenjski list

Lokalne volitve so odprle vprašanje vloge duhovnikov v predvolilni politični agitaciji. Tokrat se je zgodilo na Dolenjskem, v Šentrupertu, kjer naj bi župnik Jakob Trček med jutranjo in drugo nedeljsko mašo 25. novembra »pozival vernike k odločitvi volivcev na volitvah za določenega kandidata«. Tako piše v protestnem pismu 15 občanov, ki pravijo, da je »nedopustno in etično sporno, da se gospod župnik Jakob Trček politično opredeljuje«. V tamkajšnjem drugem krogu lokalnih volitev sta se soočila dolgoletni župan in neodvisni kandidat Rupert Gole in protikandidat stranke SDS Andrej Marin Kostelec. Župnik Trček se brani, da »nikogar ni poimensko imenoval«, saj se je le »zavzel za spremembe«.