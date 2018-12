Izjave tedna

»Govorjenje o segrevanju Zemlje je velika laž. Sem geolog in vem, da ni tako. Zemlja se v resnici ohlaja. Črni panter, simbol Karantanije, je izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, saj je bil navajen na bolj toplo podnebje.«

Poslanec SDS Branko Grims na okrogli mizi z Bernardom Brščičem o migracijah (via Demokracija.si) o izumiranju vrst

»Do oblasti je bil neprizanesljiv. Le kaj bi danes zapisal o meni?«

Predsednik republike Borut Pahor na državni slovesnosti ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

»Pred mesecem in pol sem v Tacnu nagovoril pripadnike Sove. Ker se o tem do danes ni razvedelo, to jemljem kot dokaz, da zadeve še tesnijo.«

Premier Marjan Šarec za Siol.net o preizkusu

»Podjetja ne bodo propadla zaradi dviga minimalne plače. Propadla bodo, če bodo delavci začeli delati tako slabo, kot so plačani.«

Sociolog Sašo Slaček na Facebooku o protestu za višje plače pred Gospodarsko zbornico

»Pogosto je prvo vprašanje, ki ti ga postavijo v Los Angelesu, kaj delaš, in ne, kako si.«

Igralka Katarina Čas za revijo Goodlife o mreženju pred prijaznostjo

»Slovencem po svetu so naklonjene vse stranke, denarja za delitev, ki bi lahko povzročil razprtije, pa tako ali tako nismo imeli.«

Akademik Boštjan Žekš za Delo o razlogih, da je sprejel funkcijo ministra za Slovence po svetu

»V Cankarjevem času so leposlovne knjige izhajale v velikih nakladah, celo v 90.000 izvodih. Danes pa izvirna knjiga izide v nekaj sto izvodih, kakor v Trubarjevi dobi.«

Zgodovinar Igor Grdina za Primorske novice o regresiji

»V Sloveniji smo imeli doslej v veliki večini leve ali levosredinske vlade, kar je v ZDA zmeraj nekoliko sumljivo.«

Politolog Bogomir Ferfila za Večer o razlogih za ne najboljše odnose z Ameriko