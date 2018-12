SDS proti papežu

Papež Frančišek podprl marakeško deklaracijo

Papež Frančišek na velik četrtek simbolično poljublja in umiva noge muslimanskim, krščanskim in hindujskim beguncem

Med 164 državami podpisnicami marakeške deklaracije oziroma dogovora ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je tudi Vatikan. V imenu Svetega sedeža je dogovor podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ob podpisu dejal: »Veselimo se udejanjanja dogovora in obljube o trajnostni, prostovoljni in dostojanstveni migraciji.« Dogovor je označil za »pomemben napredek pri skupni mednarodni odgovornosti za skrb in solidarnost«. Dodal je, da je bil dokument podpisan v ključnem trenutku, saj smo v zadnjih letih ugotovili, da neustrezni odzivi na izzive migracij vodijo v krizo. V tej pa lahko »migrante vidimo kot grožnjo in ne kot brate in sestre, ki potrebujejo našo solidarnost in zadovoljitev osnovnih potreb«.