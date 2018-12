Projekt reševanja moškosti

Kdo je Jordan Peterson? Jezni revolveraš, ki divje strelja okoli sebe? No ja. Je plemenit in ponosen kot Gary Cooper? To naj bi bil njegov cilj. Kaj pa Don Kihot? To je odvisno od tega, kako vidimo roman in boj z mlini na veter. Kdo je tu nor? Svet ali Don Kihot?

Protesti proti profesorju Petersonu v Torontu leta 2016

Jordan Peterson uživa izključno meso, in to goveje, če smo povsem natančni, pečeno na žaru ali sušeno, vendar kljub temu soljeno, zraven pije vodo in to je vse. Tako se prehranjuje zadnjih sedem mesecev in v tem času je izgubil okrog 20 kilogramov. Nekoč, je pojasnil, je spil kozarec jabolčnega vina, nato nekaj dni ni spal, okrog njega pa sta bila le tema in zaton.