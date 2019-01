Popovičeva pritožba zavrnjena

Nekdanji koprski župan ima zdaj do četrtka čas, da vloži pritožbo še na upravno sodišče

Boris Popovič je lani izgubil mesto župana na lokalnih volitvah

© Borut Krajnc

Franci Matoz, odvetnik nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, je za STA potrdil, da so prejeli sklep koprskega občinskega sveta o zavrnitvi Popovičeve pritožbe in potrditve županskega mandata Alešu Bržanu. Ob tem je Matoz pojasnil, da bodo najkasneje do četrtka vložili pritožbo na upravno sodišče.

Na koprski občini so za STA navedli, da so omenjeni sklep Popoviču poslali v četrtek, Matoz pa je potrdil, da so ga v petek tudi prejeli. Kot je še napovedal, bodo v zakonskem roku oziroma najkasneje do četrtka tudi vložili pritožbo na upravno sodišče.

Popovič, ki je koprsko občino vodil zadnjih 16 let, je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Alešu Bržanu. Zaradi razlike vsega nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je zavrnila njegov ugovor, tako da je tudi po uradnih izidih volitev župan ostal Bržan.

Popovič se je nato pritožil še na koprski občinski svet, ki pa je njegovo pritožbo na ustanovni seji 21. decembra zavrnil in tedaj za župana potrdil Aleša Bržana.

Popovič ima po prejemu obvestila o zavrnitvi pritožbe osem dni časa za vložitev pritožbe na upravno sodišče. To mora nato o pritožbi odločiti v 30 dneh od dneva vložitve pritožbe.