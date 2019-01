Pretepli enega od vodij skrajne desnice

V Bremnu je bil žrtev fizičnega napada eden od vodij skrajno desne stranke AfD

Fotografija Franka Magnitza na bolniški postelji, ki jo je na svoji strani na Facebooku objavila skrajno desna stranka AfD (Alternativa za Nemčijo)

© Facebook / AfD

Na ulicah Bremna so napadli in močno pretepli tamkajšnjega vodjo desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Franka Magnitza. Zaradi hujših poškodb se zdaj zdravi v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je pojasnila bremenska policija, so Magnitza v ponedeljek popoldne v središču tega mesta na severozahodu Nemčije napadli trije zamaskiranci, ki jih še iščejo. Sumijo, da so v ozadju napada politični motivi. Tožilstvo pa je že sprožilo preiskavo, še navaja dpa.

Stranka je objavila tudi fotografijo nezavestnega Magnitza v bolniški postelji, s krvavim in otečenim obrazom ter rano na čelu. Neznanci so ga pretepli s palicami in obrcali, dokler ni obležal nezavesten, so še sporočili iz stranke. Vodja AfD Jörg Meuthen je mnenja, da je bil Magnitz pretepen skoraj do smrti.

AfD je na lanskih volitvah uspela vstopiti v nemški parlament s skoraj 13 odstotki podpore. Zavzema se predvsem za "Nemčijo brez migrantov". Zaradi protimigrantske in populistične retorike pa vzbuja precej burna čustva pri političnih nasprotnikih. Prejšnji teden je pred pisarno stranke na Saškem celo razneslo eksplozivno napravo, ki je bila skrita v smetnjaku.

Napad na poslanca so danes v Nemčiji obsodili na vseh političnih straneh. Oglasila se je tudi kanclerka Angela Merkel oz. njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert, ki je izrazil pričakovanje, da bo policija napadalce izsledila hitro.

Tudi zunanji minister Heiko Maas, ki prihaja iz vrst socialdemokratov (SPD), je poudaril, da ni nobenega opravičila za uporabo nasilja, kljub političnim razlikam. "Kdorkoli izvede takšen zločin, mora biti kaznovan," je poudaril. Poslanec SPD Johannes Kahrs je dodal, da je "ekstremizem v vsaki obliki slab". Magnitzu pa je zaželel hitro okrevanje.

Cem Ozdemir iz stranke Zelenih je izrazil pričakovanje, da bodo napadalce na Magnitza hitro našli in obsodili. Nič ne opravičuje uporabe nasilja, tudi ne proti skrajno desni stranki, je dejal. "Tisti, ki se proti sovraštvu borijo s sovraštvom, bodo na koncu dosegli le, da bo sovraštvo zmagalo," je dejal politik turškega porekla.