Slovenija bo odslej plin uvažala tudi s Hrvaške

Distributerji plina morajo mogočati redni transport plina v obeh smereh na vseh plinovodih, ki povezujejo države članice EU

© Flickr / Steven Depolo

Na interkonekcijski točki Rogatec, ki povezuje slovenski in hrvaški plinovod, so omogočili dvosmerni transport plina, je sporočil hrvaški distributer plina Plinacro. Zmogljivost pretoka je 30.000 kubičnih metrov plina na uro. Doslej je bilo mogoče plin pošiljati le iz Slovenije na Hrvaško.

V javnem podjetju Plinacro so izpostavili, da so z odpiranjem smeri proti Sloveniji izpolnili svojo obveznost omogočanja dvosmernih plinskih zmogljivosti v skladu z določili Evropskega parlamenta in Sveta EU o ukrepih za zagotavljanje varnosti oskrbe s plinom.

Distributerji plina morajo namreč omogočati redni transport plina v obeh smereh na vseh plinovodih, ki povezujejo države članice, razen če obstaja izjema od te obveznosti, so še pojasnili v Plinacru.

Hrvaški Plinacro in slovensko podjetje Plinovodi sta podpisala novo pogodbo o meddržavnem povezovalnem plinovodu v skladu z uredbo Evropske komisije o vzpostaviti pravil interoperabilnosti in izmenjave podatkov.

Plinovod med Zagrebom ter Zabokom in Rogatcem je velikega pomena za hrvaški energetski sistem, saj Hrvaški omogoča uvoz plina iz smeri Slovenije ter njegov transport proti Bosni in Hercegovini, Srbiji in Madžarski. Načrtujejo, da bo pomemben tudi v verigi distribucijskih smeri bodočih projektov, kot sta načrtovani terminal za utekočinjeni plin (LNG) na otoku Krku in Jonsko-jadranski plinovod.