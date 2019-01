Bo LMŠ prehitel SDS, Šarec pa Pahorja?

Najnovejša javnomnenjska anketa Dela je pokazala, da se je razlika med vodilno stranko SDS in drugouvrščeno LMŠ vidno zmanjšala, premier Marjan Šarec pa je med politiki po priljubljenosti dosegel najvišji skok

Marjan Šarec (levo), Dejan Židaj (desno) in Janez Janša (zadaj)

© Borut Krajnc

V januarskem barometru je na vprašanje, za katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, 16,2 odstotka vprašanih odgovorilo, da SDS, 13,9 odstotka pa bi obkrožilo LMŠ, kar je daleč najboljši rezultat slednje od lanskih junijskih volitev, piše današnje Delo. To pa ni vse. Še naprej se namreč zvišuje tudi ocena dela Šarčeve vlade in Državnega zbora (DZ).

Največja opozicijska stranka, ki je že več kot pol leta na prvem mestu barometra, je tokrat v primerjavi z decembrskim merjenjem izgubila malo manj kot dve odstotni točki podpore, po poslancih najštevilnejši članici vlade pa je uspel največji skok ta mesec, za več kot pet odstotnih točk. S tem se Šarčeva LMŠ ni le približala Janševi SDS, temveč se je precej odlepila tudi od svojih štirih koalicijskih partneric in tudi zunajvladne Levice. Podpora te je s 6,8 odstotka na približno enaki ravni, kot je bila pred enim mesecem, a se je vseeno povzpela s četrtega na tretje mesto, ker se je delež anketiranih, ki bi za decembra drugouvrščeno SD glasovali tokrat, zmanjšal za kar štiri odstotne točke na 6,5 odstotka.

Razlika med relativno zmagovalko volitev in prvo med vladnimi strankami je decembra znašala skoraj deset odstotnih točk, tokrat se je znižala na dobri dve odstotni točki.

1. SDS 16,2 %

2. LMŠ 13,9 %

3. Levica 6,8 %

4. SD 6,5 %

5. NSi 5,4 %

Eden od argumentov skeptikov, ki so dvomili o možnosti dolgoročnega preživetja te petčlanske vlade, je bil, da so skoraj vse članice približno enako močne in da je to, da je med njihovimi poslanskimi skupinami le po tri ali štiri člane razlike, kar velika težava. Od junijskih volitev je tokratni barometer prvi, da so se med koalicijskimi članicami pokazale večje razlike.

Ali gre za trend ali zgolj enkratni skok LMŠ navzgor, je še prenagljeno ocenjevati in bo postalo jasneje ob meritvah v prihodnjih mesecih. Sedanja raziskava Mediane pa kaže še, da je SMC padel za dobro odstotno točko in ima 3,7-odstotno podporo, SAB in DeSUS pa sta si izmenjala mesti in delež podpornikov: SAB je tokrat s 3,4 odstotka višje uvrščena in DeSUS z dvema odstotkoma pa nižje. Vse štiri koalicijske partnerice skupaj so zbrale le malo manj kot dve odstotni točki več kot LMŠ.

NSi bi po anketi podprlo 5,4 odstotka vprašanih, decembra 4,2. SNS ima 4,1-odstotno podporo, prej 3,2, SLS pa je podpora padla s 5,5 odstotka v decembru na tri odstotke. Neopredeljenih je 21,2 odstotka vprašanih, decembra jih je bilo 15,8 odstotka. Nobene stranke ne bi volilo 7,1 odstotka vprašanih, 2,6 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti, kaže anketa.

V tokratni anketi so vprašani delo vlade ocenili s srednjo oceno 3,09, Državni zbor pa z ceno 2,81, kar je nekoliko več kot decembra, ko je vlada dobila oceno 3,01, DZ pa 2,72.

Izidi v redni mesečni anketi, ki so jo na vzorcu 743 polnoletnih prebivalcev Slovenije med 3. in 10. januarjem izvedli na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana, kažejo, da so kar velike razlike tudi v priljubljenosti med predsedniki koalicijskega peterčka.

Predsednik republike Borut Pahor začenja tudi letošnje leto kot najbolj priljubljen politik v državi. Anketiranci so mu namenili še nekoliko višjo oceno kot decembra, še bolj pa se je zvišala ocena drugouvrščenega, premierja Marjana Šarca, ki je dosegel skok meseca.

