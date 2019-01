V Gorici na shodu neofašisti v manjšini

Jasno sporočilo, da je fašizem nezaželen, je danes v Gorici dokazalo nekaj sto udeležencev protifašističnega shoda, medtem ko je bilo neofašistov zgolj nekaj deset

Gorica, danes

© YouTube / TeleQuattro

Prihod zagovornikov fašizma v Gorico in njihov protest ob obletnici bitke na Trnovem je tudi letos sprožil burne odzive tako v Italiji kot na slovenski strani. V znak protesta proti občinski oblasti v Gorici, da je sprejela predstavnike odreda X MAS, so se na drugi lokaciji sredi Gorice zbrali tudi predstavniki antifašističnih organizacij.

Tokrat so shoda predstavnikov organizacij, med katerimi bi lahko prišlo tudi do različnih napetosti, dovolili na različnih lokacijah v Gorici, saj niso želeli kakšnih neprijetnih srečanj med njimi.

Shoda odreda X MAS in skrajno desničarskega gibanja CasaPound se je po navedbah prisotnih predstavnikov italijanske policije udeležilo okoli 30 ljudi. Na shodu so stali v popolni tišini, delegacija X MAS pa se je udeležila sprejema na goriški občini.

Medtem se je antifašističnega shoda udeležilo okoli 200 ljudi. Ob glasbi partizanskih pesmi so zbrane nagovorili predstavniki Zveze italijanskih partizanov in drugih organizatorjev shoda.

Povod za shod v Gorici je obletnica bitke na Trnovem pri Gorici med 19. in 21. januarjem 1945, kjer so v drugi svetovni vojni pripadniki narodnoosvobodilnega boja premagali člane X MAS. Tam je potekala velika bitka enot IX. korpusa NOV za osvojitev postojanke fašistične enote X MAS. Zmaga ima velik pomen, saj so Masovce tja poslali v bran vzhodne meje italijanstva, po koncu druge svetovne vojne tako Italija na večjem delu ozemlja Primorske ni bila prisotna ne s civilno ne z vojaško oblastjo.

"Želimo predvsem izpostaviti, da si to mesto ne zasluži prisotnosti fašistov in neofašistov, ki so odgovorni za veliko gorja v tej Evropi. To mesto, ki se želi pridružiti Novi Gorici v projektu Evropske prestolnice kulture, ne zmore teh dejanj in naša prisotnost je jasno opozorilo, da vsi želimo strpnost in dialog, vendar ob spoštovanju preteklosti," je ob robu antifašističnega shoda za STA povedal Rudi Pavšič iz Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ).

(Rudi Pavšič, Slovenska kulturno gospodarska zveza)

Stranka Slovenska skupnost je ravnanje občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov, označila za nesprejemljivo.

Pred za danes napovedanim shodom neofašistov v Gorici se je oglasil tudi novi župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič in opozoril, da so tovrstne provokacije nevarne in jih ne smemo podcenjevati.

