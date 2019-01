Šarec prehitel SDS in Pahorja

Najnovejša javnomnenjska anketa je pokazala, da je predsednik vlade Marjan Šarec po priljubljenosti prehitel predsednika republike Boruta Pahorja, njegova stranka LMŠ pa se je prav tako zavihtela na vrh in za sabo pustila celo Janševo SDS

Šarec, Pahor, Janša

© arhiv Mladine

Na lestvici priljubljenosti strank je stranka LMŠ premierja Marjana Šarca prehitela Janševo SDS. Volilo bi jo 18 odstotkov vprašanih, SDS pa 16,9 odstotka. Delo vlade kot uspešno ocenjuje 56,1 odstotka vprašanih, kar je največ od imenovanja vlade, Šarec pa se je po priljubljenosti med politiki zavihtel na prvo mesto. Tako je pokazala najnovejša anketa Ninamedie.

Na lestvici priljubljenosti strank je na tretjem mestu SD, ki bi jo volilo 11,7 odstotka vprašanih, sledijo Levica (7,1 odstotka), NSi (4,1 odstotka), SMC in SLS (s po 3,1 odstotka), DeSUS (2,9 odstotka), SAB (2,5 odstotka) in SNS (1,7 odstotka). 21,8 odstotka jih ne ve, koga bi volilo, sedem odstotkov pa jih ne bi odšlo na volitve.

Glede na decembrsko anketo je največ pridobila LMŠ, saj bi jo tokrat volilo 5,2 odstotne točke več vprašanih. Podpora se je malenkost povečala Levici in SAB, večini strank pa je nekoliko padla - od tega SDS za 1,8 odstotne točke. SMC ostaja pri enaki podpori, SLS pa je bila prvič uvrščena na lestvico.

Delo aktualne vlade kot uspešno ocenjuje 56,1 odstotka vprašanih, kar je 6,2 odstotne točke več kot decembra. Kot neuspešno njeno delo ocenjuje 29,1 odstotka oziroma 5,8 odstotne točke manj kot decembra. Z ne vem je pri vprašanju o oceni dela vlade ogovorilo 14,8 odstotka vprašanih.

56,1-odstotna ocena uspešnosti pomeni najvišjo ocenjeno uspešnost vlade v zadnjem desetletju po anketi Vox populi. Še višjo podporo ob sicer nekoliko drugače zastavljenem vprašanju (ali podpirate politiko vlade) sta na začetku mandata beležili prva vlada Janeza Janše in tretja vlada Janeza Drnovška. Politiko Janševe vlade je dobre tri mesece po imenovanju (marca 2005) po takratni anketi Ninamedie za Dnevnik podpiralo 66,4-odstotka vprašanih, politiko tretje Drnovškove vlade pa dva meseca po imenovanju (aprila 1997) 66,3-odstotka vprašanih.

Med posameznimi ministri anketirani najbolje ocenjujejo delo ministra za okolje in prostor Jureta Lebna (zanj se je odločilo 26,2 odstotka anketiranih ) in ministra za zdravje Sama Fakina (12 odstotkov). Najslabše anketirani ocenjujejo delo ministra za obrambo Karla Erjavca (kot najslabšega ministra ga je izbralo 24,4 odstotka vprašanih). Posebej so anketirani ocenjevali delo premierja Šarca, ki so mu na lestvici od ena do pet namenili poprečno oceno 3,56 odstotka.

Na lestvici priljubljenosti politikov je sicer Šarec prvič prehitel predsednika republike Boruta Pahorja in se tako povzpel na prvo mesto. Pahorju, ki je na drugem mestu, sledita evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon.

Pahor je ob robu slovesnosti pred mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta za TV Slovenija dejal, da si kot predsednik republike ne more želeti boljšega, kot "da imamo vlado in predsednika vlade, ki končno po toliko letih znova uživata tolikšno podporo in zaupanje". Podpora in zaupanje sta po njegovem mnenju prišla ob pravem času, da bosta vladi dala zalet za potrebne ukrepe.

V telefonski javnomnenjski anketi, ki jo za časnik Dnevnik in RTV Slovenija pripravlja Ninamedia, je sodelovalo 700 oseb, opravljena pa je bila med 8. in 10. januarjem.