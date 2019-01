Lucija Šikovec Ušaj ne bo članica v odboru za zdravje in socialno varstvo

Zloglasni odvetnici in neuspešni kandidatki stranke SDS za poslanko so, zaradi njenega nestrpnega izražanja v javnosti, mestni svetniki včeraj zaprli vrata

Odvetnica Lucija Šikovec Ušaj je bila leta 2015 izbrana med enajsterico najvplivnejših pravnikov in pravnic v Sloveniji

Ljubljanski mestni svetniki so na včerajšnji prvi izredni seji potrdili sestavo delovnih teles, pri čemer so odvetnici Luciji Šikovec Ušaj, ker da se neprimerno izraža do pripadnikov manjšin in drugače mislečih, odrekli članstvo v odboru za zdravje in socialno varstvo. Več o tem smo pisali prejšnji teden v članku, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. Na včerajšnji seji pa so mestni svetniki v prestolnici potrdili tudi sklep, s katerim bo 12 političnih strank lahko prejemalo občinska sredstva.

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš Čerin je o razdelitvi mest v komisijah in odborih povedal, da so pri tem upoštevali volilni izid in v veliki večini primerov tudi predloge in želje vodij svetniških skupin.

Medtem ko so mestni svetniki glasovali o sestavi delovnih teles v celoti, so na predlog Milana Jakopoviča iz Levice glede članstva odbora za zdravje in socialno varstvo glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Mestne svetnike je namreč zmotil predlog svetniške skupine SDS za imenovanje Lucije Šikovec Ušaj v omenjeni odbor, čemur so že pred sejo ostro nasprotovali. Da bi svetniški klub SDS predlog umaknil, se je zavzel, kot je povedal, tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

"Ljubljana je mesto, kjer v sožitju že desetletja živijo pripadniki različnih narodnosti, religij in kultur, Lucija Šikovec Ušaj pa je oseba, ki v svojih izjavah in stališčih izraža vse prej kot spoštovanje različnosti," je povedal svetnik Levice Grega Ciglar. Še posebej pa takšna oseba po njegovih besedah ni primerna za delovanje v odboru, ki se zavzema za izboljšanje socialnega položaja najšibkejših, torej tistih, ki jih Lucija Šikovec Ušaj "javno in odkrito zaničuje".

(Grega Ciglar, mestni svetnik, Levica)

Svetnica SDS in predsednica odbora za zdravje in socialno varstvo Mojca Škrinjar je zavrnila vse očitke in zagotovila, da bi Lucija Šikovec Ušaj prispevala h kakovostnemu delovanju odbora, saj da ima veliko znanja z zdravstvenega področja, ter da si je veliko zaupanje med ljudmi prislužila kot predsednica vladne komisije za varstvo pacientovih pravic.

Mestni svetniki so ji članstvo v odboru za zdravje in socialno varstvo odrekli s 30 glasovi proti in desetimi za. A tudi če bi danes potrdili članstvo Lucije Šikovec Ušaj v odbor za zdravje in socialno varstvo, takšnega sklepa ne bi podpisal, je dejal Janković.

Lista Zorana Jankovića glede na volilni izid predseduje desetim delovnim telesom, vključno s komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, SDS štirim, Levica dvema, SD, NSi ter svetniški klub samostojnih svetnikov vsak po enemu. Edina, ki ne predseduje delovnemu telesu, je Stranka kolesarjev in pešcev, ki ima v mestnem svetu enega predstavnika.

Ljubljanski mestni svetniki so ob še nekaterih kadrovskih zadevah danes sprejeli tudi sklep, s katerim bo 12 političnih strank, ki so na novembrskih volitvah v mestni svet prejele dovolj glasov, lahko mesečno prejemalo občinska sredstva.

Na volitvah novembra lani je v Ljubljani glasovalo 100.209 volilnih upravičencev, svetniških mest pa je 45. Za osvojitev svetniškega mandata je bilo treba osvojiti najmanj 2226,86 glasu, do financiranja pa je upravičena vsaka stranka, ki je prejela vsaj polovico te številke, torej 1113,43 glasu. Do financiranja so po tem merilu upravičene SDS, Levica, NSi, SD, LMŠ, SMC, SAB, Lista kolesarjev in pešcev, DeSUS, SLS in Glas za otroke in družine, Zeleni Slovenije in Dobra država.

Ljubljanski mestni svetniki so danes potrdili tudi mandat članici mestnega sveta Mol Jožki Hegler. Na minulih lokalnih volitvah je bil namreč za člana mestnega sveta izvoljen tudi Janković, a ker njegova funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta, ta mandat preide na naslednjega z njegove liste, in to je Jožka Hegler.