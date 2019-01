Dediči komunizma

Zakaj se Zver in Janša sramujeta svoje preteklosti?

Mlada komunista ...

© arhiv Mladine

Milan Zver, drugi človek SDS, je končno priznal, da je bil 10 let (od 1979 do 1989) član Komunistične partije. Tudi prvi človek SDS, Janez Janša, je bil 10 let član avantgarde delavskega razreda. Sploh nam ni jasno, zakaj bi se tega morala sramovati. Konec koncev sta bila člana iste organizacije kot veliki sinovi slovenskega naroda: Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Ivan Matija Maček, Mitja Ribičič, Josip Broz, Stane Dolanc, Milan Kučan, Janez Drnovšek, Borut Pahor, Berto Ritotreb itd.

»Vsem mora biti jasno, da smo pri nas na oblasti mi, komunisti, kajti če ne bi bili mi, bi bil kdo drug, vendar temu ni tako in nikoli ne bo.«

Stane Dolanc, sekretar izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije, 9. septembra 1972 v Splitu

