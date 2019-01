Prešiček Šarcu ponudil svoj odstop

Minister za kulturo Dejan Prešiček je danes predsedniku vlade Marjanu Šarcu posredoval pismo, v katerem je ponudil svoj odstop z ministrskega položaja, so sporočili z ministrstva za kulturo. Premier Šarec bo svojo odločitev glede ministra sporočil na ponedeljkovi novinarski konferenci.

V kabinetu predsednika vlade so na vprašanje STA glede odziva na pismo dejali, da danes zadeve ne bodo komentirali in da bo premier svojo odločitev o ministrovi nadaljnji usodi sporočil v ponedeljek. Brez komentarja na ministrovo pismo so danes tudi v stranki SD.

"V zadnjem tednu sem doživel nekaj, kar ne privoščim nikomur. Javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo mene in mojih sodelavcev, ampak tudi tiste v kulturi, ki - kot bi rekel Prešeren - "dobro v srcu mislijo". Tega pa ne morem dopustiti, saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati. Sploh po moji ponesrečeni izjavi v zadnji Tarči, ki so jo dobesedno lahko razumeli samo tisti, ki so imeli slabe namene," je zapisal Prešiček.

"Vse povedano, spoštovani predsednik vlade, me vodi do edine možne rešitve, in sicer da vam ponudim svoj odstop z mesta ministra za kulturo," je še sporočil in dodal, da je bilo v njegovem mandatu opravljenega veliko dela, nekateri rezultati so že vidni, drugi še bodo.

(Dejan Prešiček, minister za kulturo)

Prešiček je v zadnjih dneh tarča obtožb o šikaniranju na delovnem mestu, prav tako nanj letijo očitki o zlorabi položaja. V soboto je o njem razpravljalo širše vodstvo njegove stranke SD, vendar niso pojasnili, v katero smer se je razprava nagibala.

Minister je pismo Šarcu začel z besedami, da je ministrski položaj v Šarčevi vladi sprejel z željo, da s potrebnimi spremembami ustvarijo pogoje za to, da slovenska kultura, ustvarjanje in izražanje v polni meri zaživijo kot gibalo družbene identitete in napredka. "Kot človek, ki vse svoje življenje deluje v kulturi, vem, da ima Slovenija izjemno živ in ustvarjalen kulturni organizem z bogatimi razvojnimi potenciali," je zapisal.

To mesto pa je sprejel tudi z odgovornostjo, je še poudaril. "Odgovornostjo za to, da premaknemo stvari, ki stojijo že leta, naprej in na bolje. Za tiste, ki smo s kulturo povezani, pa tudi za Slovenijo nasploh. Svoje delo sem po svojem mnenju opravljal tako, kot sem prisegel pred državnim zborom, ko sem dejal: 'Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.'"

Ob tem je Prešiček izpostavil tudi nekatere dosežke v času njegovega vodenja ministrstva za kulturo. To so ponoven dvig sredstev za kulturo, večja uspešnost črpanja evropskih sredstev in koraki k bolj optimalni porabi javnega denarja.

(Dejan Prešiček, minister za kulturo)

"Kljub naštetim uspehom pa smo se v tem času na ministrstvu za kulturo ukvarjali tudi s težavami, ki niso posledica mojega vodenja, ampak izhajajo iz zatečenega stanja preteklih let. V zadnjih dneh so te zadeve izbruhnile na plano," navaja minister v pismu predsedniku vlade.

Pri tem obžaluje, da jih je "prerana in nepojasnjena smrt uslužbenca ministrstva za kulturo, ki je prizadela ne samo moje sodelavke in sodelavce, ampak tudi celotno vodstveno strukturo ministrstva, četudi nam mediji občasno očitajo drugače, ponovno spomnila, da moramo tudi ministri več svojega časa posvetiti medosebnim odnosom na vseh ravneh v organu, ki ga vodimo".

Prešiček se ob vsem tem zahvaljuje vsem direktoricam in direktorjem javnih zavodov, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi, ustvarjalkam in ustvarjalcem, ljubiteljem ter vsem ostalim, ki so izrazili podporo njegovemu delovanju na ministrstvu za kulturo.

Na očitke o mobingu in zlorabi položaja, ki letijo na Prešička, so se odzvali tudi v Društvu slovenskih pisateljev. Kot pravijo, so problemi na kulturnem ministrstvu globlji. "Kaos, ki smo mu priča ob aktualnem ministru in uradništvu, je rezultat dosedanjega političnega odnosa do kulture," so zapisali.

(Društvo slovenskih pisateljev)

Predsednik SD Dejan Židan v soboto po več kot šesturnem posvetu vodstva SD medtem ni pojasnil, koliko se je razprava vrtela tudi okoli očitkov njihovemu ministru Prešičku in v katero smer se je nagibala. Dejal je, da bo ministrova usoda znana v prihodnjih dneh.

Prešiček, ki v soboto pred novinarje ni stopil, je sicer priznal napako, ki jo je storil s prevozom instrumentov na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, a zanikal obtožbe glede šikaniranja podrejenih.

Židan, ki je pred dnevi dejal, da jih mora minister za storjene napake dobiti po prstih, vendar pa so v SD odločitev o njegovem položaju prepustili premierju, je v soboto dejal, da so se na posvetu pogovarjali tudi o dogajanju na ministrstvu za kulturo.

"Socialni demokrati smo veseli, da je prišlo do pomembnih premikov. Te pomembne premike nam s svojimi pismi, klici in drugimi načini komunikacije predstavljajo tudi številni kulturniki, ki delujejo tako znotraj profesionalne kulture ali amatersko organizirane kulture. Za vso to podporo smo jim hvaležni," je dejal.

O razmerah na ministrstvu za kulturo pišemo tudi v aktualni Mladini. Peter Petrovčič je v članku z naslovom Politična ignoranca izpostavil tamkajšnje slabe odnose in domnevno trpinčenje na delovnem mestu, ki naj bi ga izvajal minister, za katerega nekateri trdijo, da je le trn v peti tistim, ki si želijo, da se na ministrstvu za kulturo nič ne premakne.