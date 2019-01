Premier Šarec sprejel Prešičkov odstop s položaja ministra za kulturo

Predsednik vlade obenem želi, da odideta tudi državna sekretarja

Marjan Šarec želi, da z ministrstva za kulturo odideta tudi oba državna sekretarja

© Borut Krajnc

Premier Marjan Šarec je sprejel odstop ministra za kulturo Dejana Prešička, želi pa, da odideta tudi državna sekretarja. Ob tem je spomnil na nekatere dosežke ministra oziroma stvari, ki jih je minister premaknil, a ocenil, da so odnosi na ministrstvu skrhani do te mere, da si ne zna predstavljati, kako bi lahko dosedanja zasedba delala naprej.

"Ne morem mimo dejstva, da so odnosi na ministrstvu skrhani do te mere, da se pravzaprav v tej zasedbi ne da več delati oziroma si niti sam ne predstavljam, kako bi sedanja vodilna ekipa po vsem, kar se je zgodilo, lahko delala naprej. Zato odstop ministra in z njim celotnega vodstva ministrstva sprejemam. Predvsem zaradi umirjanja situacije na ministrstvu, zaradi vrnitve nekega normalnega stanja in da se bo lahko vse, kar je nedorečenega, in vse, kar je problematičnega, začelo reševati," je na današnji novinarski konferenci povedal Šarec.

"Odstop ministra in z njim celotnega vodstva ministrstva sprejemam. Predvsem zaradi umirjanja situacije na ministrstvu, zaradi vrnitve nekega normalnega stanja in da se bo lahko vse, kar je nedorečenega, in vse, kar je problematičnega, začelo reševati."

(Marjan Šarec, predsednik vlade)

Pri tem je premier izrazil željo, da mu stranka SD čim prej predstavi novega kandidata za ministra in tudi za oba državna sekretarja, kajti če ne odide celotno vodstvo ministrstva, bo nad vodenjem tega ministrstva "vedno senca dvoma". Potrebnega bo veliko dela in veliko samorefleksije, zakaj so odnosi na ministrstvu tako skrhani, novo vodstvo pa bo moralo to situacijo urediti, je povedal. Ob tem je spomnil na dejstvo, da je bilo v preteklem mandatu na ministrstvu vloženih 74 prijav zaradi mobinga.

"Mislim, da ne sindikat ne zaposleni ob tej moji odločitvi ne bi smeli odpirati šampanjcev, ampak bi se morali ozreti tudi vase in ugotoviti, kaj je narobe na tem ministrstvu, da že vsa leta poslušamo o skrhanih odnosih, da se zadeve ne premikajo in da so pripeljale celo tako daleč, da se pogovarjamo o odstopu ministra," je dejal Šarec.

Ministru Prešičku se je Šarec zahvalil za dosedanje delo; četudi se njegov mandat končuje na ta način, je po Šarčevih besedah vseeno pokazal voljo po reševanju stvari. Dodal je tudi, da ministrstvo za kulturo ni nepomembno ministrstvo. Ravno nasprotno, veliko vlogo ima pri ohranjanju in spodbujanju naše identitete.

"Ne sindikat ne zaposleni ob tej moji odločitvi ne bi smeli odpirati šampanjcev, ampak bi se morali ozreti tudi vase in ugotoviti, kaj je narobe na tem ministrstvu, da že vsa leta poslušamo o skrhanih odnosih, da se zadeve ne premikajo in da so pripeljale celo tako daleč, da se pogovarjamo o odstopu ministra."

(Marjan Šarec, predsednik vlade)

Spomnil je na nekatere ministrove dosežke, ki jim, kot je dejal, ne more oporekati. Dosegel je zvišanje proračuna za kulturo in "premaknil zadeve, ki so dolgo stale". Pripravil je namreč razpis, na katerega se je čakalo deset let, Maistrova knjižnica, ki se nahaja v Univerzitetni knjižnici Maribor, pa je bila razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Šarec je dejal, da ni poklican, da presoja, kdo ima v tem sporu, ki je nastal na ministrstvu, prav. O tem bodo sodili drugi, je dejal. V preteklih dneh je, kot je dodal, prejel veliko pisem, tako takšnih, ki so namigovala, da je Prešiček kriv za prav vse v tej državi, kot takšnih, ki ga kujejo v zvezde. "Kot premier se ne počutim poklicanega, da bi ocenjeval, kdo ima bolj prav. Vsak ima z ministrom svoje izkušnje in vsak je z ministrom sodeloval na tak in drugačen način," je poudaril.

Obregnil se je tudi ob nekatere člane ministrske ekipe, ki so primer v minulih dneh komentirali. "Mislim, da imamo v lastnih strankah dovolj dela in se nam ni treba ukvarjati z drugimi strankami. Nikoli ne vemo, kdaj bo prišel dan, ko se bomo soočali s težavnim primerom v lastnih vrstah," je poudaril.

Prešiček premierjeve odločitve danes ne bo komentiral, saj da je svoje že navedel v odstopnem pismu, ki ga je premierju poslal v nedeljo. Med drugim je zapisal, da je v zadnjem tednu doživel nekaj, česar ne privošči nikomur, ter da je javni linč prizadel tako njega kot njegove sodelavce in kulturnike. Tega pa, kot je poudaril, ne more dopustiti, "saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati".

Minister je sicer pismo premierju začel z besedami, da je ministrski položaj v Šarčevi vladi sprejel z željo, da s potrebnimi spremembami ustvarijo pogoje za to, da slovenska kultura, ustvarjanje in izražanje v polni meri zaživijo kot gibalo družbene identitete in napredka. To mesto pa da je sprejel z "odgovornostjo za to, da premaknemo stvari, ki stojijo že leta, naprej in na bolje".