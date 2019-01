Violeta Tomić ena od dveh vodilnih kandidatov Evropske levice

Evropska levica bo na volitvah nastopila s programom, ki se bo zavzemal za progresiven izhod iz krize

Poslanka Levice Violeta Tomić (v sredini) kotira visoko tudi na evropski ravni

Evropska levica je imenovala slovensko poslanko Levice Violeto Tomić za vodilno kandidatko na majskih volitvah v Evropski parlament. Poleg nje bo eden od dveh vodilnih kandidatov tudi Nico Cue, nekdanji generalni sekretar Zveze kovinarjev Belgije (MWB-FTGB), so sporočili iz Stranke Evropska levica. Vodilna kandidata za evropske volitve so imenovali na zasedanju izvršnega odbora Stranke Evropske levice, ki je konec tedna potekalo v Bruslju. Na volitvah bodo nastopili s programom, ki se bo zavzemal za progresiven izhod iz krize.

Z vodilnima kandidatoma želi Evropska levica ljudem dati jasno izbiro, saj pravijo, da so na strani tistih, ki ne sprejemajo vedno večjega protislovja med bogastvom in revščino. To je poudaril predsednik Evropske levice Gregor Gysi.

V slovenski Levici potrditev Violete Tomić vidijo kot priznanje delu stranke v evropskem kontekstu. Pri tem napovedujejo, da bodo nastopili kot zagovornik drugačne Evrope, ki je ne bosta rušila neoliberalizem sredine na eni strani in populizem desnice na drugi strani. "Naše sporočilo je preprosto: drugačna Evropa je mogoča! To je Evropa, ki je demokratična na vseh ravneh družbe, Evropa solidarnosti in sodelovanja, za katero se borimo v Levici. Za Evropo ljudi, ne kapitala," so sporočili iz Levice.

V Evropski levici so v obrazložitvi izbire Violete Tomić med drugim zapisali, da ima s kandidaturo poslanke Evropska levica na čelu kandidatov predstavnico vzhodnoevropske stranke iz države, ki se je soočila s zahtevnim obdobjem preobrazbe.

Violeta Tomić je namestnica koordinatorja Levice, poslanka slovenskega parlamenta in članica Parlametnarne skupščine Sveta Evrope, kjer je glavna poročevalka za pravice oseb LGBT+.

Pri tem je predsednik Evropske levice Gysi poudaril, da smo zlasti v vzhodni Evropi priča konfrontaciji, ki vključuje politiko izključevanja, omejevanje svobode in državljanskih pravic. Evropska levica pred evropskimi volitvami poudarja, da je ključno vprašanje našega časa socialno vprašanje. Verodostojnost politik je v veliki meri odvisna od sposobnosti prerazporeditve bogastva v koristi revnejših razredov, preprečiti pa je treba tudi militaristično EU. Za evropsko levico je bistvenega pomena novo gibanje mladih proti podnebnim spremembam in za soočenje s posledicami napačnih političnih odločitev, je poudaril Gysi.

Koncept vodilnih kandidatov ali spitzenkandidatov je EU uvedla pred prejšnjimi evropskimi volitvami leta 2014, da bi nadela obraze odtujeni evropski politiki in okrepila volilno udeležbo, tudi z obljubo o večji demokratičnosti.

Koncept vodilnih kandidatov ali spitzenkandidatov je EU sicer uvedla pred prejšnjimi evropskimi volitvami leta 2014, da bi nadela obraze odtujeni evropski politiki in okrepila volilno udeležbo, tudi z obljubo o večji demokratičnosti. Evropskim državljanom omogoča, da vplivajo na izbor kandidatov za predsednika Evropske komisije.

Politične družine pred volitvami imenujejo svoje vodilne kandidate. Glede na rezultate evropskih volitev voditelji držav in vlad uradno predlagajo vodilnega kandidata iz skupine, ki je zmagala, ki ga nato Evropski parlament izvoli za predsednika Evropske komisije.

To se je prvič zgodilo leta 2014, ko je bil na ta položaj imenovan vodilni kandidat Evropske ljudske stranke Jean-Claude Juncker. Pred evropskimi volitvami 2014 je vodilne kandidate imenovalo pet evropskih političnih strank.

Za nekatere članice unije je koncept sporen. Iz pravnih in političnih razlogov so do njega zadržane ter izpostavljajo, da ni samodejnosti med izidom volitev in položajem predsednika Evropske komisije.