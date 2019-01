Previdno s hitrimi krediti!

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije opažajo vse več oglasov za hitre potrošniške kredite, ki lahko predstavljajo veliko tveganje

© Picpedia

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) zadnje čase opažajo vse več oglasov za hitre potrošniške kredite, zato opozarjajo, da je tudi pred najemom hitrega kredita nujen premislek. "Hitri krediti potrošnikom prinašajo dodatna tveganja, zato se je tudi v tem primeru treba odločiti preudarno in informirano," opozarja Alina Meško iz ZPS.

Avtomatizacija, manj dokumentov in nižji kreditni standardi so omogočili skrajšanje dolgotrajnega postopka odobritve, to pa so banke in hranilnice oblikovale v nov produkt "hitrih kreditov". Nekatere želijo glavno lastnost - hitrost - prenesti na potrošnika, ki naj bi se za kredit odločil hitro in brezskrbno, je na novinarski konferenci opozorila Anja Meško.

"Pri hitrem kreditu je odobritev bistveno hitrejša; nekateri oglašujejo, da celo v eni uri. Ponavadi je treba prinesti manj dokumentacije, na žalost pa so običajno tudi kreditni standardni nižji," je ocenila. Banke in hranilnice te kredite predstavljajo kot enostavno in hitro odločitev - nekaj, za kar se zelo hitro odločimo. "Ljudje naj se ne ukvarjajo s posledicami, temveč naj razmišljajo o barvi nove spalnice. Posledice hitrega kredita pa so potisnjene v ozadje, čeprav se tak kredit ne razlikuje od običajnega," je opozorila.

Kredit ali druga oblika zadolženosti mora temeljiti na preudarni odločitvi na podlagi pridobljenih informacij iz različnih virov in pripravljenosti za učenje o osebnih financah. Hitri krediti namreč niso nujno v majhnih zneskih, vredni so lahko tudi do 30.000 evrov. Posledice zadolževanja pa so za posameznika in njegovo družino lahko zelo hude - prekomerno zadolževanje lahko v prihodnosti povzroči hude finančne stiske, nezmožnost odplačila dolgov, novo zadolževanje.

Spletna anketa, ki so jo izvedli na ZPS, je pokazala, da je hitri kredit za kritje rednih stroškov najelo dobrih 16 odstotkov vprašanih, 10 odstotkov pa za poplačilo drugega kredita ali dolga. Ti rezultati niso obetavni, saj zadolževanje za kritje osnovnih življenjskih potrebščin ali pokrivanje starih dolgov največkrat prinaša le še večjo zadolženost in finančno nestabilnost oziroma stisko. "V takem primeru se je treba ustaviti in premisliti, ne pa s hitrimi krediti ali izrednimi limiti zadolževati naprej," je opozorila predstavnica ZPS.

V primeru, da potrošnik kreditih obrokov ne bo redno odplačeval, lahko banka odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotnega neodplačanega dolga ali pa dolg proda nekomu drugemu. Za to ne potrebuje privolitve, podjetja, ki dolgove odkupujejo, pa so pri izterjavi praviloma veliko bolj agresivna od bank.

V ZPS zato potrošnikom svetujejo, da si postavijo finančne cilje in jih časovno razporedijo v prihodnost, pri kreditih daljših ročnostih pa naj se izogibajo spremenljivi obrestni meri, vezani na Euribor. "Ta je trenutno negativen, sklepamo pa, da bo rasel, zato pričakujemo tudi rast obrokov," je dodala. Prav tako svarijo pred zadolževanjem pri nepoznanih fizičnih oseb, ki je lahko zelo nevarna, saj uradno ne gre za posojilo.

V okviru koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov na področju potrošniških kreditov, ki jo sofinancira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ZPS po Sloveniji organizira tudi delavnice o potrošniških kreditih. Delavnice so prilagojene različnim starostnim skupinam in brezplačne.





Pri ZPS svetujejo, da preverite spodnjih sedem točk, preden se odločite za zadolžitev:

1. Naredite pregled svojega finančnega stanja.

2. Postavite si finančne cilje in jih časovno razporedite v prihodnost ter ocenite, kdaj jih lahko dosežete.

3. Pri kreditih daljših ročnosti se izognite spremenljivi obrestni meri vezani na Euribor – vrednosti so trenutno še negativne, a so že začele rasti.

4. Tudi sami ocenite svojo zmožnost odplačevanja obrokov do konca trajanja kredita.

5. Primerjajte kredite med seboj in izberite najbolj ugodnega.

6. Dobro premislite, ali tisto, za kar se nameravate zadolžiti, sploh potrebujete.

7. Še posebej bodite pozorni pri najemu kredita pri nebančnih ponudnikih – preverite, ali imajo dovoljenje za potrošniško kreditiranje. Lažje se je izogniti kot reševati že nastalo situacijo.