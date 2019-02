Kdo je neznana ženska, ki leži v grobnici pod Gosposvetsko cesto?

Pokopališče pod Gosposvetsko cesto v Ljubljani buri duhove revije National Geographic

Naslov članka v reviji National Geographic, ki obravnava neznano žensko v grobnici pod Gosposvetsko cesto

© National Geographic

Arheologi so med izkopavanji pod Gosposvetsko cesto v Ljubljani naleteli na prav posebno najdbo, ki je pritegnila tudi zanimanje revije National Geographic - odkrili so grobnico neznane ženske iz zgodnjekrščanske dobe, okoli katere je bilo zgrajeno celotno pokopališče z več kot 350 grobovi. Kot so nedavno zapisali pri reviji National Geographic, so arheologi, ko so avgusta predlani začeli z izkopavanji pred prenovo Gosposvetske ceste, zanimiva odkritja sicer pričakovali, a odkritje grobnice je bilo nekaj prav posebnega.

Arheologom zgodnjekrščanska grobnica ponuja zanimiv vpogled v poznorimsko obdobje v Emoni, kjer je krščanstvo cvetelo vse od zadnjih pregonov pod Dioklecijanom v zgodnjem četrtem stoletju pa do sredine petega stoletja, ko so rimsko mesto uničili Huni.

Kot je za revijo pojasnil arheolog Andrej Gaspari, ki bo najdbe z Gosposvetske ceste podrobneje predstavil na novinarski konferenci v četrtek, grobnica neznane ženske, okoli katere so želeli biti pokopani takratni prebivalci Emone, predstavlja središče celotne nekropole z več kot 350 grobovi, med katerimi so bili povsem preprosti sarkofagi pa tudi razkošni družinski mavzoleji.

Grobnica neznane ženske, okoli katere so želeli biti pokopani takratni prebivalci Emone, predstavlja središče celotne nekropole z več kot 350 grobovi, med katerimi so bili povsem preprosti sarkofagi pa tudi razkošni družinski mavzoleji.

Skozi čas se je spremenila tudi grobnica sama, saj obstaja možnost, da so v desetletju po smrti ženske prvotno kapelico porušili in okoli groba zgradili precej večjo zgradbo.

V samem grobu te neznane, a po ocenah arheologov očitno pomembne ženske, pa so odkrili tudi skledico iz modrega stekla, ki jo na zunanji strani krasijo motivi vinske trte, na notranji pa napis v grščini "Pij, da boš živel večno, na mnoga leta".

Kot so še zapisali pri reviji National Geographic, skledica, ki so jo morda uporabljali v vsakodnevnem življenju ali pa ob pogrebnih slovesnostih, izvira iz vzhodnega Sredozemlja.