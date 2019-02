Srbska predsednica vlade in njena partnerka pričakujeta otroka

Srbska premierka Ana Brnabić in njena partnerka, zdravnica Milica Đurđić, ustvarjata družino

Novica na spletnem portalu srbskega časnika Blic

Srbska premierka Ana Brnabić in njena partnerka, zdravnica Milica Đurđić, pričakujeta naraščaj, piše srbski časnik Blic na svoji spletni strani. Po pisanju revije Gloria je partnerka predsednice srbske vlade zanosila s pomočjo zunajtelesne oploditve, zaradi nosečnosti pa se v zadnjem času s premierko ne pojavlja v javnosti. Za revijo so v centru za radiologijo in magnetno resonanco na kliničnem centru Srbije, kjer je zaposlena, pojasnili, da je Milica Đurđić na bolniškem dopustu zaradi nosečnosti.

43-letna premierka sicer v javnosti nerada govori o svoji zasebnosti, zato niso želeli razkrivati podrobnosti, kot je spol njunega prvorojenca oziroma prvorojenke. So se pa v njenem kabinetu zahvalili za lepe želje, ko so iz revije Gloria po telefonu čestitali premierki in njeni partnerki za naraščaj.

Čestitkam se pridružujemo in upamo, da bo otrok v istospolni družini na tako medijsko izpostavljeni poziciji tudi v Srbiji pripomogel k večji strpnosti in sprejemanju v družbi, ki načeloma do LGBTQ+ skupnosti ne velja za najbolj tolerantno.