Ljubezen slovenske desnice do italijanskega fašizma

Iz Mladinine rubrike Mladinamit

Ljubezen slovenske desne politične opcije do italijanskega fašizma je dolgotrajna, skorajda večna, neomajna in nerazdružljiva. Tako leta 1941 kot leta 2019. Stara ljubezen ne zarjavi. Na fotografiji delegacija slovenskih politikov iz predvojnih desnih političnih strank na sprejemu pri Mussoliniju v Rimu 8. junija 1941, kjer so se mu poklonili kot novemu vladarju slovenskega naroda.

© arhiv MNZS

Več v novi številki Mladine >> #Mladina7