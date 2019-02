Stavba, v kateri se je oblikovala slovenska zgodovina, praznuje 60 let

Na današnji dan so leta 1959 slavnostno odprli tedanjo palačo ljudske skupščine, ki jo je zasnoval arhitekt Vinko Glanz. V njej se je oblikovala slovenska zgodovina in ustvarila slovenska država.

Parlamentarna stavba na Šubičevi

© arhiv Državnega zbora

Pred 60 leti je bila po zamisli arhitekta Vinka Glanza zgrajena slovenska parlamentarna stavba. Tedanjo palačo ljudske skupščine so slavnostno odprli 19. februarja 1959, nato pa je sledila prva seja skupščine. "V Glanzovi stavbi se je oblikovala slovenska zgodovina in tu se je zgodila slovenska država," so poudarili v Državnem zboru (DZ).

Parlamentarno stavbo so po Glanzovi zamisli začeli graditi leta 1954, gradnjo pa so končali leta 1959. Sprva je v njej zasedala skupščina Socialistične republike Slovenije, od osamosvojitve dalje pa v njej zasedata Državni zbor in Državni svet. Ljudska skupščina je pred izgradnjo gostovala tudi v stavbi Slovenske filharmonije in v veliki dvorani Kazine.

Zgradba, ki ima 2200 kvadratnih metrov uporabnih površin, je v celoti spomeniško zaščitena in je del slovenske kulturne dediščine. V letu 1991 in kasneje so zgradbo z več prehodi povezali s sosednjo stavbo na Tomšičevi ulici, danes pa obe tvorita parlamentarno poslopje. Poslopje si je sicer mogoče ogledati na dan odprtih vrat ali v okviru najavljenih skupin.

Velika dvorana na Šubičevi ulici, kjer zaseda DZ, je bila prenovljena leta 2000. V njej je 150 sedežev, ki se amfiteatralno spuščajo proti osrednjemu krogu, kjer je govorniški pult. Na marmorni steni za predsedstvom DZ je bronasti relief slovenskega grba, ki je bil izdelan ob osamosvojitvi Slovenije.

"V parlamentu ni živahno le danes, kot pričajo dokumenti, so poslanci tudi pred 60 leti odločali o ključnih vprašanjih, s katerimi se je takrat soočala slovenska družba," so ob obletnici sporočili iz DZ. Poleg tega so dodali, da je bil to prostor političnega in zgodovinskega dogajanja pri nas.

Med drugim je v Glanzovi stavbi 25. junija 1991 tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije ter Deklaracijo o neodvisnosti. Dan kasneje pa je pred množico zbranih ob "slovesni razglasitvi neodvisnosti mlade države na trgu pred parlamentom ponosno zaplapolala slovenska zastava", so med drugim sporočili iz DZ.

Obletnico bodo v DZ s krajšo slovesnostjo obeležili 4. marca, v znamenju 60-letnice pa bo tudi sodelovanje na letošnji Poletni muzejski noči. Ob tej priložnosti bo 19. februarja na spletnem portalu DZ začel delovati gumb z logotipom 60 let stavbe, kjer bo mogoče najti zanimivosti o nastajanju parlamentarne zgradbe. Isti dan pa bo začel delovati tudi profil DZ na Instagramu, so še napovedali v DZ.