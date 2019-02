Melania Trump o zatiranju v socializmu in komunizmu

Ameriški mediji so nastop Melanie Trump pospremili s komentarjem, da se je rodila v "komunistični" Sloveniji, sama pa je poudarila, da mnogi v občinstvu vedo, kako je biti blagoslovljen s svobodo, potem ko so živeli v zatiranju v socializmu in komunizmu

Donald in Melania Trump med govorom v Miamiju

Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru o Venezueli pred venezuelskimi in kubanskimi izseljenci v Miamiju izrekel podporo samooklicanemu začasnemu predsedniku Juanu Guaidoju in zagrozil venezuelskim vojaškim poveljnikom, da bodo izgubili vse, če se ne postavijo na pravo stran in med drugim dovolijo vstop humanitarne pomoči v Venezuelo.

Trump je generalom sporočil, da tvegajo svojo prihodnost in življenja, ker ne bodo našli zavetišča in izhoda, ampak bodo izgubili vse. Dodal je, da si želi mirne tranzicije oblasti, vendar pušča odprte vse opcije, kar pomeni tudi vojaško.

Trumpa je pred govorom predstavila prva dama ZDA Melania Trump v vlogi "preživele" socializma. Ameriški mediji so njen nastop pospremili s komentarjem, da se je rodila v "komunistični" Sloveniji, sama pa je poudarila, da mnogi v občinstvu vedo, kako je biti blagoslovljen s svobodo, potem ko so živeli v "zatiralskem socializmu in komunizmu".

Trump je imel govor na Mednarodni univerzi Floride v Miamiju, v katerem je obsojal socializem, predsednika Venezuele Nicolasa Madura in izražal podporo Guaidoju. Vojaškim poveljnikom Venezuele, ki so še vedno na strani Madura, je pred tem grozila že tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je povedala, da ZDA vedo, kje po svetu imajo skupaj s svojimi družinami skrit denar.

Jug Floride je poln kubanskih priseljencev, tam pa živi tudi okrog 100.000 priseljencev iz Venezuele oziroma njihovih potomcev. "Socializem je popolnoma razdejal Venezuelo, kjer niti največje rezerve nafte na svetu niso dovolj za prižgano luč. To se nam ne bo nikoli zgodilo. Socializem obljublja blaginjo, vendar prinaša revščino," je dejal Trump z mislijo tudi na naraščanje zahtev po večji enakopravnosti znotraj ameriške družbe.

Poleg Venezuele je Trump kritiziral tudi socializem na Kubi in v Nikaragvi ter napovedal, da bo ameriška celina kmalu prva svobodna celina v zgodovini človeštva.

Trumpovim poslušalcem so predvajali tudi videoposnetek Guaidoja, ki se je zahvalil za podporo Trumpu in Floridi ter sporočil, da gre v njegovi državi za debato med demokracijo in diktaturo, za debato med življenjem in smrtjo, ter zatrdil, da gre za boj, ki je vprašanje obstoja.

Predsednica demokratov Floride Terrie Rizzo je spomnila, da Trumpova vlada na primer redno zapira in izganja venezuelske prosilce za azil, ki bežijo pred lakoto in režimom, ki ga želi Trump odstraniti.

Trump je Madura in vojaški vrh obtožil, da blokirajo dostop humanitarne pomoči lačnemu prebivalstvu, Maduro pa trdi, da v državi ni nobene humanitarne krize.

Britanski milijarder Richard Branson v petek pripravlja velik dobrodelni koncert v kolumbijskem mestu Cucuta na meji z Venezuelo. To se sedaj primerja z akcijo irskega pevca Boba Geldofa za zbiranje denarja proti lakoti v Etiopiji.

Maduro je Trumpov govor hitro zavrnil in sporočil, da je ameriški predsednik v Miamiju zvenel kot nacist. Na državni televiziji je zavrnil Trumpovo izdajanje ukazov venezuelski vojski: "Kdo je vrhovni poveljnik naših oboroženih sil? Donald Trump iz Miamija? Mislijo, da si lastijo Venezuelo."

