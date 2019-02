Bernie Sanders napovedal kandidaturo za predsednika ZDA

Ameriški senator je na zadnjih volitvah izgubil nominacijo demokratov, ki so za predsedniško kandidatko izbrali Hillary Clinton, čeprav je bil njen izbor zavit v tančico kontroverznosti. Bernie Sanders bo prihodnje leto poskušal znova.

Bernie Sanders se bo ponovno podal v boj. Tokrat je prepričan, da bo zmagal.

© YouTube

Ameriški senator Bernie Sanders je danes napovedal, da bo ponovno kandidiral za predsednika ZDA. Na zadnjih volitvah je 77-letnik izgubil nominacijo demokratov, ki so za predsedniško kandidatko izbrali Hillary Clinton. Ta je nato izgubila predsedniško bitko proti Donaldu Trumpu. Njen izbor je bil sicer zavit v tančico kontroverznosti, saj vse ni potekalo tako kot bi moralo. Bernie Sanders bo tako prihodnje leto poskušal znova.

Sanders je kandidaturo napovedal v radijskem intervjuju v domači zvezni državi Vermont. "Rad bi, da ljudje države Vermont izvejo prvi," je dejal. Ko so ga vprašali, zakaj kandidira, je pojasnil, da je trenutni predsednik Donald Trump sramota za državo in patološki lažnivec. Ob tem je Trumpa označil še za rasista in seksista, ki skuša razdvojiti Američane.

Sanders je aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa označil patološkega lažnivca, rasista in seksista, ki skuša razdvojiti Američane.

"In obljubljam, ko bom šel po državi, da bom s seboj vzel vrednote, na katere smo vsi v Vermontu ponosni - vera v pravičnost, skupnost, participativno politiko, srečanja z domačini," je dejal o svoji kampanji.

Demokratski socialist, kot se označuje Sanders, se je s tem pridružil številnim kandidatom, ki se želijo spopasti v boju za predsednika ZDA proti Trumpu in republikancem.

Sanders je sicer neodvisni politik, ki pa tesno sodeluje z demokrati.

vh5Oic6nXEw

s7DRwz0cAt0