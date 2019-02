Po Prešičku Poznič

SD za novega ministra za kulturo predlagala Zorana Pozniča, ki se je ponudil sam

Zoran Poznič lani v pogovoru za televizijo ETV

© ETV / YouTube

Stranka SD je za novega ministra za kulturo predlagala direktorja zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje Zorana Pozniča. S tem so že seznanili premierja Marjana Šarca, ki se bo z njim srečal predvidoma v kratkem. Kandidaturo je Poznič ponudil sam, ker želi po odstopu Dejana Prešička konec januarja nadaljevati delo, začeto v tem mandatu. Za kandidaturo se je Poznič med drugim odločil, ker je začutil, da gresta začrtano delo na ministrstvu in energija v pravo smer, je povedal na današnji novinarski konferenci. Kot je dejal, je nujno, da peljejo naprej načrtovane projekte, pri čemer je kot zelo pomembna izpostavil digitalizacijo in virtualizacijo celotnega polja.

Prvak SD Dejan Židan je spomnil, da so si v stranki vzeli nekaj več časa za iskanje ministra in ekipe, ki bo nadaljevala pot na ministrstvu in bo kulturi dala mesto, ki si jo zasluži. "Kot narod nas je in nas bo definirala kultura," je poudaril Židan.

Tudi po Pozničevi oceni kot narod temeljimo na kulturi. Zaveda se, da je pred njim velika odgovornost. Po njegovih besedah je ministrstvo za kulturo namreč eno najbolj državotvornih ministrstev. "Komaj čakam, da začnemo delati in pokažemo, kaj znamo," je dejal Poznič, ki je magistriral s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Leta 2008 je bil imenovan za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Vzpostavil je novo vizijo mesta skozi sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM), v okviru katere se združujejo kreativni potenciali ožje in širše skupnosti ter se povezujejo v globalne trende na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium.

Na vprašanje, kako se bo lotil reševanja odnosov na ministrstvu, pa je odgovoril, da ni tiste sorte, da bi povzdigoval glas. Prepričan je, da lahko probleme rešujejo z argumenti in potegnejo voz naprej. Kot je poudaril, ima voljo, da se stvari rešijo v skupno dobro skozi dialog in odločnost. "Če ministrstvo ni vzpostavljeno kot kohezivna enota, ki stremi k istemu cilju, je to treba doseči v čim krajšem času. Mislim, da nam to ne bo delalo problemov," je še ocenil.

SD je s predlogom že seznanila premierja Marjana Šarca, ki se bo z njim predvidoma sestal v kratkem. Sicer pa večina strank Pozniča ne pozna in so z vsebinskimi ocenami glede kandidata še previdne. Večina v koaliciji sicer zaupa izbiri SD, v opoziciji pa predloga še ne komentirajo.

V Sindikatu kulture in narave Slovenije (Glosa) kandidatu priznavajo vodstvene sposobnosti in si želijo, da bi ostal do konca mandata. Po besedah predsednika Glose Mitje Šuštarja se je kot direktor Delavskega doma Trbovlje izkazal, o čemer so poročali tudi člani Glose, ki tam delujejo. "To kaže na to, da ima izkušnje z vodenjem, pripomb na njegovo delo pa nismo zaznavali. Če je znal Poznič voditi ta javni kulturni zavod, ni vrag, da ne bi uspešno vodil tudi kulturnega resorja," meni Šuštar.

Poznič pravi, da ni tiste sorte, da bi povzdigoval glas. Prepričan je, da lahko probleme na ministrstvu rešujejo z argumenti in potegnejo voz naprej.

Trboveljskemu kulturniku in nekdanjemu politiku Alešu Guliču se zdi Poznič primerna izbira, ker je usmerjen v prihodnost in zna obenem spoštovati preteklost. Razume težave ne le kulturnikov, ampak tudi okolja, v katerem kultura nastaja, poleg tega ima po njegovem mnenju širok diapazon znanja in jasno razvit socialni čut.

V društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Asociacija pa so prepričani, da kultura s pogostim menjavanjem ministrov izgublja čas, zato je nujno, da novi minister čim prej nadaljuje z uresničevanjem nekaterih pozitivnih zavez v koalicijski pogodbi. Z nedavno potrjenim rebalansom je po njihovi oceni treba zvišati sredstva tudi za nevladni sektor.

Od novega ministra pričakujejo, da bo zavihal rokave z razreševanjem težav ob lanskih razpisih, da bo prišlo do sprememb na tem področju, pa tudi da bo uredil položaj samozaposlenih, zagotovil sistemsko financiranje vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi, vzpostavil samostojno proračunsko postavko zanje ter poskrbel za sprejem novega nacionalnega programa za kulturo, prenovo krovne zakonodaje in tudi odnose na ministrstvu, ki so se ob Prešičkovem odstopu izkazali za zaskrbljujoče.

Skupaj s Prešičkom, na katerega so leteli očitki glede zlorabe položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranja podrejenih, kar je zanikal, sta ministrstvo zapustila tudi državna sekretarja Jan Škoberne in Vojko Stopar. Za novo državno sekretarko bodo v SD predlagali raziskovalko in mednarodno svetovalko s področja medijev in medijske regulacije Tanjo Kerševan Smokvina, pogovori s kandidati za drugo sekretarsko mesto pa še potekajo in bodo zaključeni do imenovanja novega ministra.

