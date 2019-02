Partnerica srbske premierke danes rodila sina Igorja

Predsednica srbske vlade Ana Brnabić in njena partnerica Milica Đurđić, sicer zdravnica, sta si ustvarili družino

Premierka Ana Brnabić in njena partnerka, zdravnica Milica Đurđić

© Profimedia / arhiv Mladine

Partnerica srbske premierke je danes rodila sina. Porod mlade mamice Milice Đurđić, sicer zdravnice, je potekal brez težav, so srbskim medijem sporočili iz kabineta predsednice vlade Ane Brnabić.

Dečku je ime Igor, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Milica Đurđić je po navedbah srbskih medijev zanosila s pomočjo zunajtelesne oploditve.

43-letna Ana Brnabić je prva ženska na čelu demokratične srbske vlade in tudi najvišja srbska političarka, ki je javno razkrila, da je istospolno usmerjena. Zdaj pa je postala tudi prva srbska premierka, katere partnerka je rodila med opravljanjem mandata, so ob tem spomnili v njenem kabinetu.

Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu Mladine in upamo, da bo otrok v istospolni družini na tako medijsko izpostavljenem položaju tudi v Srbiji pripomogel k večji strpnosti in sprejemanju v družbi, ki načeloma ne velja za najstrpnejšo do pripadnikov skupnosti LGBTQ+.