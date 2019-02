Bo res facebook spreminjal šolski sistem?

Čas je, da se nehamo izživljati nad šolskim sistemom. Odsotnost strokovne presoje nas je pripeljala sem, kjer smo, zdaj pa bi radi nadaljevali s še manj strokovnimi postopki.

Informativni dan na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani, 15. marec 2019

© Borut Krajnc

V Mladininih Izjavah tedna je bila objavljena populistična izjava predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana o korelaciji med finskim šolskim sistemom in tamkajšnjo visoko stopnjo alkoholizma in samomorilnosti (doslej sem, vsaj kar zadeva slednjo, vedel, da obstaja takšna povezava pri južnokorejskem, japonskem in podobnih šolskih sistemih). Rekel pa bi, da Slovenci nismo prav daleč od Fincev in bi tudi kakšen njihov ravnatelj takšno »znanstveno« tezo kaj lahko izrekel za nas. Vendar ne pišem zaradi tega. Gospod Pečan je v oddaji, iz katere so te besede vzete, rekel vsaj zame nekaj precej bolj skrb zbujajočega.