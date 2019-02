Politično sojenje ljudem, ki so mirno in civilizirano branili svoje ideale

Alfred Bosch i Pascual, minister za zunanje zadeve katalonske vlade, je napisal javno pismo o političnem sojenju in obtožnici zoper katalonsko neodvisnost

Alfred Bosch i Pascual, zunanji minister katalonske vlade

© Press Cambrabcn / WikiCommons

V torek se je v Madridu pričelo politično sojenje, ki je obtožnica zoper katalonsko neodvisnost. Država se maščuje zaradi "neprimernega" načina razmišljanja in napada gibanje, ki je bilo vedno mirno in trdno v svoji odločnosti za novo katalonsko, evropsko državo. Ponavljajoče se prošnje Kataloncev za referendum in zavrnitve Španije so vodile do referenduma 1. oktobra 2017. To je bila velika državljanska demonstracija, ki jo je španska država nasilno zatrla. Katalonsko gibanje za neodvisnost je bilo vedno civilizirano, mirno in odprto za dialog. A njegovi voditelji so zdaj že več kot leto dni ali zaprti ali v izgnanstvu.

16. oktobra 2017 sta bila aretirana dva aktivistična voditelja - Jordi Sanchez in Jordi Cuixart. Obtožena sta bila nasilnih kaznivih dejanj v zvezi s protestom, na katerem ni prišlo do nobenih nasilnih incidentov. To je bil le začetek preganjanja, ki je privedlo do aretacije podpredsednika katalonske vlade, petih ministrov in predsednice parlamenta. Polovica katalonske vlade, ki ni v zaporu, pa živi svobodno v izgnanstvu, saj noben evropski sodnik v zakonih ni našel ustreznega kaznivega dejanja, niti razlogov za odvzem svobode.

Zdaj, več kot leto kasneje – ko je v zaporu devet nedolžnih ljudi, se je pričelo politično sojenje. Med obtoženimi je tudi takratna predsednica katalonskega parlamenta, ki jo preganjajo, ker je dovolila razprave v parlamentu. Tudi ona je več kot leto preživela v zaporu, čeprav ni bila članica vladnega kabineta. Obtožnica zoper njo neposredno navaja njeno prejšnjo dejavnost v civilno-družbenem združenju, ki podpira neodvisnost.

Kot član aktualne katalonske vlade pozivam vso Evropo, da spremlja to sojenje, da upošteva dejstva in da dvomi v sojenje, katerega namen je zatreti politično vrenje. Gre za maščevanje države z namenom onemogočiti gibanje, ki podpira katalonsko neodvisnost.

Naj Evropa spozna, da to ni sojenje o dejstvih, temveč napad na ideje.

Naj se Evropa sooči s skrajno desnico v tožilstvu. Naj Evropa spozna, da to ni sojenje o dejstvih, temveč napad na ideje. Pozivamo vas, da razumete razmere in nam pomagate izogniti se posledicam kazni, ki ne bodo ničesar izboljšale, temveč bodo le poslabšale razmere. To ne bo ne zatrlo ne končalo prizadevanj za katalonsko neodvisnost.

V osrčju Evrope 21. stoletja smo priče političnemu sojenju ljudem, ki so mirno in civilizirano branili svoje ideale. Z glasovanjem. Še ena zmota španske države proti katalonskemu ljudstvu, ki je Evropa ne sme prezreti.

S spoštovanjem,

Alfred Bosch i Pascual,

minister za zunanje zadeve katalonske vlade