Minister Leben ponudil svoj odstop. Ga bo premier Šarec sprejel?

Predsednik vlade Marjan Šarec bo svojo odločitev glede ponujenega odstopa ministra za okolje in prostor Jureta Lebna sporočil na tiskovni konferenci danes ob 16. uri

Jure Leben je predsedniku vlade ponudil svoj odstop. Ali ga bo ta sprejel, bo znano danes po 16. uri.

Premier Marjan Šarec bo danes popoldne javnosti sporočil svojo odločitev glede ponujenega odstopa ministra za okolje in prostor Jureta Lebna. Doslej se o očitkih glede naročila makete drugega tira, ki letijo tudi na Lebna, Šarec še ni jasno izrekel, saj je menil, da gre predvsem za stvar stranke SMC in prejšnje vlade. Leben pa se je včeraj odločil, da Šarcu ponudi svoj odstop, saj ne želi, da bi ga pri izvajanju njegovega dela in poslanstva oviral dvom, ki se je zasejal glede makete. Prepričan je, da je projekt drugi tir kot državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu vodil dobro, zakonito, v skladu s pristojnostmi ter predvsem z veliko mero odgovornosti.

"Kljub temu da je moja vest čista, pa je od mene kot ministra neodgovorno, da posredno ogrožam nujno kredibilnost resorja, ki ga vodim," je zapisal Leben. Projekt drugi tir v minulih dneh in tednih javnost razburja predvsem zaradi makete, ki jo je prejšnja vlada predstavila marca lani. Leto dni pozneje so se namreč v medijih pojavila dopisovanja tedaj odgovornih za projekt, ki nakazujejo, da je bil posel z maketo dogovorjen vnaprej.

Leben je v današnjem sporočilu za javnost navedel, da je okoljska politika zanj temelj vsake suverene države, zato je okoljsko ministrstvo ključen državotvoren resor. "Kot sem povedal ob prevzemu mandata, na področju varovanja okolja kot civilizacija pademo ali obstanemo," je poudaril.

"V zadnjih petih mesecih smo naredili ogromno in da bi naše projekte, ki so ključni za Slovenijo dolgoročno, ovirala senca dvoma, ni niti pošteno niti odgovorno. Zato sem včeraj, z vsem zavedanjem in čisto vestjo, predsedniku vlade ponudil svoj odstop."

(Jure Leben, minister za okolje in prostor)

Ne želi, da bi ga pri izvajanju njegovega dela in poslanstva oviral dvom, ki se je sedaj umetno zasejal.

Dodal je, da je od leta 2016 na povabilo stranke SMC vsebinsko vodil ključni infrastrukturni in gospodarski projekt za Slovenijo. Prepričan je, da ga je vodil dobro, zakonito in v skladu s svojimi pristojnostmi ter predvsem z veliko mero odgovornosti. "Ker verjamem v ekipno delo, sem zaupal tako nadrejenim kot podrejenim, da ravnajo po enakih etičnih načelih kot jaz sam. Upam, da bo policijska preiskava dokazala, da imamo v tej zgodbi čisto vest prav vsi," je zapisal.

Ob tem je navedel, da se dobro zaveda, da v politiki dejstva ne štejejo. "Razumem, da je politika v prvi vrsti umetnost možnega, očitno predvsem umetnost možne interpretacije in insinuacije. Razumem, da vsaka politika potrebuje prikladno tarčo in žrtev. Razumem tudi, da sem - četudi v jasni liniji poveljevanja - danes najbolj prikladna tarča in žrtev jaz, četudi nedolžen po svojih in policijskih kriterijih. Ponujam se na tkalo in nakovalo ter pozivam h koncu te za las privlečene zgodbe. Naj zadnji vendarle ugasne luč," je sklenil.

(Jure Leben, minister za okolje in prostor)

(Jure Leben, minister za okolje in prostor)

Posel v zvezi z maketo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je sicer pod drobnogled vzela policija, ki preiskuje domnevna kazniva dejanja med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018. V preiskavi so se znašli direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko in še trije uslužbenci direkcije.

