Ankete v ZDA kažejo, da Trump ne bo prišel do drugega predsedniškega mandata

Javnomnenjski anketi televizijske mreže NBC in časnika Wall Street Journal sta pokazali, da Donald Trump na prihodnjih ameriških predsedniških volitvah ne bo ponovno izvoljen

Se bo Donald Trump z mesta ameriškega predsednika poslovil po enem mandatu?

Do predsedniških volitev ZDA novembra 2020 je še daleč, vendar pa ne manjka javnomnenjskih anket, ki ne bi že sedaj skušale napovedovati prihodnosti. Anketa televizije NBC in časopisa Wall Street Journal ugotavlja, da bi Donalda Trumpa trenutno volilo 41 odstotkov volivcev, kateregakoli drugega demokrata pa 48 odstotkov. To se sicer vse še utegne spremeniti, saj so tovrstne ankete v ZDA Trumpu poraz napovedovale tudi pri prejšnjih predsedniških volitvah.

A vseeno je trenutna slika takšna, da je Trump v slabšem položaju za ponovno izvolitev, kot je bil v podobnem času na sredini mandata Barack Obama, vendar pa v boljšem položaju, kot je bil leta 1994 Bill Clinton. Oba demokrata sta potem osvojila drugi mandat.

Omenjena anketa ugotavlja, da je 60 odstotkov Američanov proti Trumpovi razglasitvi izrednih razmer zaradi položaja na južni meji, 58 odstotkov pa mu ne verjame, kar govori o preiskavi ruskega vpletanja v volitve leta 2016. Trump zanika rusko vpletanje in sodelovanje njegove kampanje z Rusi, preiskavo pa razglaša za lov na čarovnice.

Anketa ugotavlja, da Trumpa trdno podpira 88 odstotkov republikancev, njegova baza pa je najmočnejša na podeželju, kjer ga podpira 60 odstotkov volivcev. Zanj je tudi 60 odstotkov belcev brez visoke izobrazbe, 54 odstotkov moških in 54 odstotkov belcev. Proti pa je 88 odstotkov temnopoltih, 64 odstotkov Latinoameričanov, 61 odstotkov žensk ter 57 odstotkov mladih do 34. leta starosti.

Trump je sicer že leta 2016 premagal ankete in lastna pričakovanja ter zmagal na volitvah. Trenutno mu govori v prid dobra ekonomija, možnosti za zmago pa je zagledal tudi zmerjanju demokratov s socialisti. Njihova prizadevanja proti podnebnim spremembam in za splošno zdravstveno zavarovanje opredeljuje kot socializem, ki bo ZDA pahnil v prepad po vzoru Venezuele.

Ankete sicer ugotavljajo, da večina Američanov verjame v podnebne spremembe in zagovarja splošno zdravstveno varstvo ter višje davke za bogate.

Anketa NBC in Wall Street Journala pa ugotavlja, da je socializem negativni pojem za 50 odstotkov Američanov, pozitiven pa le za 18. Kapitalizem je pozitiven za 50 odstotkov Američanov in negativen za 19 odstotkov. Trump upa, da mu bodo demokrati naredili uslugo in izbrali kandidata (ali kandidatko), ki mu bo lahko nalepil oznako socialist.

