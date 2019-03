Janković oproščen

Okrožno sodišče je ljubljanskega župana danes oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine v zadevi Gratel

Zoran Janković, ljubljanski župan

© Miha Fras

Okrožno sodišče v Ljubljani je ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Gratel danes oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine. Sodnica Vladislava Lunder je ob izreku sodbe ocenila, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožbe tožilstva, da bi zahteval podkupnino, temu pa tekom sojenja ni pritrdila tudi nobena od zaslišanih prič.

"Nobena od zaslišanih prič ni potrdila očitkov, da bi Janković pridobitev dovoljenja pogojeval z izplačilom odškodnine," je dejala. Težave pri izvajanju del, v okviru katerih je Gratel za T2 gradil optično omrežje, so se, tako sodnica, začele že, precej preden je Janković prevzel vodenje ljubljanske občine. To po njenih besedah ne izhaja le iz zaslišanja prič, temveč tudi prebranih listinskih dokazov.

"Nobena od zaslišanih prič ni potrdila očitkov, da bi Janković pridobitev dovoljenja pogojeval z izplačilom odškodnine."

(Vladislava Lunder, sodnica)

Sodba še ni pravnomočna, pričakovati je pritožbo tožilstva. Tožilka Blanka Žgajnar je za Jankovića sicer predlagala tri leta zaporne kazni in 50.000 evrov denarne kazni. Predlagala je tudi, da Mestna občina Ljubljana vrne 250.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Po njenih besedah je s pozicije župana imel moč, da je predstavnike Gratela, ki je za telekomunikacijsko družbo T2 gradil optično omrežje, prisili v plačilo donacije v višini 500.000 evrov Ljubljanskemu gradu. Ko so to storili, jim je omogočil nadaljevanje del. "Donacije niso prepovedane, če so prostovoljne," je dopoldne ocenila tožilka. Žgajnarjeva pa je prepričana, da je šlo za podkupnino, da je družba lahko nadaljevala z delom, potem ko ji je občina preklicala dovoljenje za delo.