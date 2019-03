Bo Facebook izpolnil obljubo in postal dober tudi za blaginjo ljudi?

Težko delo moderatorjev na Facebooku, pobiralcev in ločevalcev smeti tega največjega družabnega omrežja

Facebook o moderatorjih ne govori veliko.

© kallh @Pixabay

Ko na ulici uzremo nasilje, se pogosto obrnemo stran. Ker lahko. Ker je tako najlažje. Čeprav ni prav. Tega Facebookovi moderatorji ne morejo. Pregledovanje in brisanje objav, ki niso v skladu s Facebookovimi pravili, ni najenostavnejše delo. Kljub temu pa letni zaslužek moderatorja v Phoenixu, kjer domuje Cognizant, znaša le 12 odstotkov povprečnega letnega zaslužka »navadnega« Facebookovega delavca.

Facebook velikega deleža moderatorjev ne zaposli neposredno, temveč na podlagi različnih pogodb in prek drugih podjetij. Takšno delo je cenejše. Ellen Silver, Facebookova podpredsednica za operativo, ki je med drugim odgovorna za moderatorje, je v izjavi za medije zapisala, da to podjetju omogoča nadzor nad vsebinami z vsega sveta. Zapisala je še, da Facebook o moderatorjih ne govori veliko in ne razkriva njihove identitete, ker s tem skrbi za njihovo varnost.

Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg je pred več kot letom dni dejal: »Leta 2018 se bomo osredotočili na zagotavljanje, da Facebook ne bo samo zabaven za uporabo, ampak tudi dober za blaginjo ljudi in družbe.« So se res?

Iz podobnih razlogov posamezna podjetja zaposlenim prepovedujejo govorjenje o delu zunaj delovnih prostorov. To so potrdili tudi moderatorji iz podjetja Cognizant, kjer je novinar Casey Newton, ki poroča iz Silicijeve doline, tri mesece raziskoval njihovo »skrivno življenje«.

Moderatorjev je, glede na naraščajoče število objav na Facebooku in jezikov, v katerih so te objave, premalo. Premajhni sta tudi plača in skrb za delavce, ki ure in ure ter dan za dnem pregledujejo prijavljene vsebine, te pa so pogosto zelo nasilne in eksplicitne. Zaposleni in nekdanji sodelavci podjetja Cognizant so novinarju Newtonu svojo pisarno opisali kot prostor, kjer vlada kaos kjer si sodelavci duševne stiske lajšajo s šalami o samomoru ter s kajenjem trave med odmori.

V pisarni vlada konstanten strah, da bi zaradi nekih manjših napak na teden izgubili službo. Napadi panike in anksioznost se pojavljajo že pri novincih med uvajanjem, pri tistih, ki ostanejo, se pa pojavljajo različni simptomi posttravmatske stresne motnje. Delo moderatorjev pušča tudi druge posledice. Nekateri delavci, ki pregledujejo razne objave s teorijami zarote in obrobnimi prepričanji, so jim začeli verjeti. Tako imajo v podjetju zaposlenega, ki verjame, da je Zemlja ploščata, en od bivših sodelavcev pa je tekom dela začel zanikati Holokavst.

Teh problematik naj bi se zavedali tudi pri Facebooku, zato pred začetkom uvajanja pripravnikom razložijo, kaj naj pričakujejo od dela, kako naj pridobijo vzdržljivost in dostopajo do pomoči. Navajajo, da imajo vsi moderatorji vsebin »dostop do virov duševnega zdravja, tudi do specializiranih strokovnjakov v samih pisarnah«. A v podjetju Cognizant je tak strokovnjak navzoč le del dneva. Takoj po prenehanju delovnega razmerja se psihološka podpora konča.

