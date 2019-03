Janševa SDS dobila 20.000 evrov kazni

Sodišče je ugotovilo, da je opozicijska stranka SDS kršila zakon o političnih strankah, ko je najela dva sporna kredita, in sicer 450.000 evrov od Dijane Đuđić in 60.000 evrov od Novih obzorij (podjetja, ki izdaja medija Demokracija in Škandal24)

Dijana Đuđić je Janševi SDS nezakonito posodila 450.000 evrov

Ljubljansko okrajno sodišče je po poročanju Pop TV stranki SDS prisodilo 20.000 evrov kazni zaradi kršitve zakona o političnih strankah. Sporna sta bila dva kredita - 450.000 evrov od Dijane Đuđić in 60.000 evrov od Novih obzorij. Predsednik SDS Janez Janša bo moral plačati 2000 evrov. Sodba še ni pravnomočna, v SDS so se nanjo pritožili.

Računsko sodišče je marca lani vložilo dva obdolžilna predloga zoper stranko SDS zaradi dveh spornih posojil: posojila Dijane Đuđić in posojila pri Novih obzorjih. Okrajno sodišče je v skrajšanem postopku odločilo, da so bile v obeh primerih kršitve in stranki dosodilo kazen, ki pa še ni pravnomočna.

SDS je namreč decembra 2017 po dvoodstotni obrestni meri najela 450.000 evrov posojila pri Dijani Đuđić iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH. Znesek so razbili v tri dele in posojilno pogodbo sklenili za obdobje do konca leta 2019. Za posojilo pa so zastavili delež v podjetju Nova obzorja, za katerega so v stranki sicer odločili, da ga odprodajo, je januarja lani na novinarski konferenci pojasnil predsednik SDS Janez Janša.

Zakon o financiranju strank omejuje financiranje fizičnih oseb, saj takšen kredit ne sme biti višji od desetkratnika povprečne mesečne bruto plače, kar bi pomenilo, da bi Dijana Đuđić lahko stranki SDS posodila približno 16.000 evrov. Kar je občutno manj kot od posojenih 450.000 evrov.

Kot je dejal Janša, so po nasvetu pravnikov znesek razbili v tri dele v treh koledarskih letih ravno zato, da ne bi presegli omejitve v slovenski zakonodaji. A po njegovih besedah se je očitno izkazalo, da so interpretacije v zakonu zapisane omejitve različne. "Če bo dokazana kršitev zakona, bomo kazen plačali," so takrat napovedali v stranki.

Drugo sporno posojilo, 60.000 evrov, pa si je SDS že pred časom izposodila pri podjetju Nova obzorja, katerega 44,2-odstotni lastnik je bila prav SDS. Zakonodaja namreč določa, da si stranke lahko izposodijo samo od bank, posojilnic in fizičnih oseb. Podjetje Nova obzorja med drugim izdaja tednik Demokracija in tabloid Škandal24.

Če je sodišče stranki prav tako izdalo odločbo o prekršku, ji po zakonu o političnih strankah lahko tudi za več mesecev za polovico odtegne sredstva, do katerih je SDS upravičena tako iz državnih kot lokalnih proračunov, še poroča Pop TV.

Stranka je januarja lani po dodatnih pojasnilih računskega sodišča sicer vrnila prvi obrok posojila 150.000 evrov z obrestmi vred, a to predrevizijskega postopka takrat ni ustavilo. Ko je računsko sodišče preučilo vso dokumentacijo, je po opravljenih poizvedbah marca lani tudi vložilo obdolžilne predloge.