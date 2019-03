Sekretar na mesto ministra

Vodenje okoljskega ministrstva se obeta državnemu sekretarju Simonu Zajcu, varstvoslovcu, ki je bil v preteklosti med drugim tudi televizijski in radijski voditelj ter celo stand-up komik

Simon Zajc

Vodenje ministrstva za okolje in prostor se obeta državnemu sekretarju Simonu Zajcu, ki ga na položaj predlaga SMC. Po mnenju prvaka stranke Mira Cerarja bo zagotovil kontinuiteto dela odhajajočega ministra Jureta Lebna (Mladinin intervju z Lebnom si lahko preberete na tej povezavi). Da je Zajc trenutno optimalna izbira, meni tudi premier Marjan Šarec. Novega okoljskega ministra sicer čakajo številni izzivi.

Cerar je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da bo z Zajcem zagotovljena kontinuiteta dela, ki ga je zastavil Leben. Poudaril je, da je odhajajoči minister svoje delo na ministrstvu začel odlično, pri čemer je izrazil obžalovanje, da je prišlo do "medijskega pogroma", zaradi katerega je Leben podal odstopno izjavo, Šarec pa jo je sprejel.

Za Zajca je dejal, da je "zanesljivo je sposoben za koordinacijo ljudi, zelo se je izkazal kot poslanec, podpredsednik odbora za kmetijstvo in član SMC". Tudi premier Šarec meni, da je izbira SMC v tem trenutku optimalna, "če želimo imeti nadaljevanje začetega dela", so sporočili iz njegovega kabineta. Tako je pričakovati, da bo premier Zajca tudi predlagal državnemu zboru v imenovanje.

Kandidat za ministra za okolje in prostor je zadnjega pol leta na tem ministrstvu opravljal naloge državnega sekretarja, pristojnega za okolje, tako da je z delom na okoljskem resorju dobro seznanjen.

Zajc je bil rojen 25. junija 1980 in je po izobrazbi diplomirani varstvoslovec in je v preteklosti med drugim upravljal vozne parke večjih podjetij ter vodil tudi podjetje za video produkcijo in snovanje mobilnih aplikacij.

Poleg tega je bil aktiven na medijskem področju, saj se je med drugim preizkusil v vlogi televizijskega voditelja na Televiziji Slovenija in TV Paprika, bil pa je tudi radijski voditelj in povezovalec prireditev ter sodelavec pri reviji Cosmopolitan. Ob tem se je preskusil še kot stand-up komik.

V državno politično sfero je vstopil na parlamentarnih volitvah poleti 2014, ko je bil izvoljen na listi takratne velike zmagovalke SMC. V preteklem mandatu je bil med drugim podpredsednik državnozborskega odbora za kmetijstvo.

V koaliciji so se za zdaj pozitivno ali le s pričakovanji odzvali na izbiro SMC. "Pomembno je, da čim prej dobimo novega ministra za okolje in prostor. Sedanji državni sekretar je seznanjen z vsebino in problematiko dela, zato je lahko ustrezna kadrovska rešitev," je za STA navedel prvak DeSUS Karl Erjavec.

"Mislim, da so v stranki SMC vse dobro premislili. O predlogu bo, preden ga bo predlagal, dobro premislil tudi predsednik vlade Marjan Šarec in mi take predloge podpiramo."

(Dejan Židan, SD)

Predsednik SD Dejan Židan je o predlogu SMC za novega okoljskega ministra dejal, da mu želi vse dobro. "Mislim, da so v stranki SMC vse dobro premislili. O predlogu bo, preden ga bo predlagal, dobro premislil tudi predsednik vlade Marjan Šarec in mi take predloge podpiramo," je povedal ob robu predsedstva SD.

V SAB pa si predvsem želijo, da bi tudi novi minister za okolje in prostor razumel, "kako zelo je učinkovito delo ministrstva za okolje povezano z uspešnim delom ministrstva za infrastrukturo, in da bi tudi omogočil premike pri izvedbi pomembnih infrastrukturnih projektov".

V opoziciji so z odzivi zaenkrat skopi. "Nakopičeni problemi na področju varovanja okolja na čelu ministrstva zahtevajo človeka, ki se bo znal hitro in premišljeno odzvati na številne izzive ter se zoperstaviti tudi določenim lobijem, ki zasledujejo le svoj interes," so za STA poudarili v NSi. Upajo, da bo novi minister čim prej imenovan, v NSi pa bodo delo Lebnovega naslednika "vsekakor pozorno spremljali".

Zajec bo, če bo potrjen, deseti okoljski minister v zgodovini Slovenije, čakajo pa ga številna odprta področja, npr. odpadki, prenova zakona o vodah ter sanacija otroških igrišč v Celjski kotlini. Leben se je takoj ob začetku mandata lotil številnih okoljskih problemov, a večine projektov ni uspel dokončati.

