Ste včeraj opazili Facebookov mrk?

Družbeno omrežje Facebook se je včeraj poleg prekinitve delovanja znašlo tudi sredi kriminalne preiskave

Zasebnost uporabnikov na Faceboku postaja vse pomembnejša in hkrati vedno večkrat izrabljena.

© Flickr

Včeraj se je ameriški gigant Facebook soočal z več problemi naenkrat. Uporabniki socialnih omrežjih od 17. ure naprej niso mogli dostopati do nobene od štirih glavnih Facebookovih aplikacij, Facebooka, Instagrama, Whatsappa in Messengerja. Hkrati se je po poročanju medijev družbeno omrežje znašlo sredi kriminalistične preiskave pod nadzorom ameriških zveznih preiskovalcev glede deljenja podatkov o uporabnikih s tehnološkimi podjetji.

Prekinitve delovanja so uporabniki zasledili v Evropi, Avstraliji, Aziji ter v Severni in Južni Ameriki, kot po poročanju nemške tiskovne agencije dpa kažejo podatki s spletne strani Downdetector.com. Facebook je uporabnike o reševanju težav začel obveščati šele nekaj ur kasneje z objavo na Twitterju, v kateri so zapisali, da težaje odpravljajo in da vzrok za mrk ni t. i. napad DDoS (Distributed Denial of Service Attack), pri katerem gre za množični hkratni dostop do spletne strani, kar povzroči ohromitev in sesutje strani.

Kriminalna preiskava po pisanju ameriškega časnika New York Times zahteva vpogled v Facebookovo deljenje osebnih podatkov uporabnikov z veliki razvojnimi podjetji, ne da bi uporabniki za to vedeli. V preiskavo sta vključena vsaj dva večja izdelovalca pametnih telefonov, od katerih sodišče v New Yorku zahteva podatke o tovrstnih dogovorih s Facebookom.

Kriminalna preiskava po pisanju ameriškega časnika The New York Times zahteva vpogled v Facebookovo deljenje osebnih podatkov uporabnikov z veliki razvojnimi podjetji, ne da bi uporabniki za to vedeli. V preiskavo sta vključena vsaj dva večja izdelovalca pametnih telefonov, od katerih sodišče v New Yorku zahteva podatke o tovrstnih dogovorih s Facebookom. Poročilo New York Timesa ti dve podjetji uvršča med še vsaj 150 ostalih podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft, ki so sklenile dogovore s socialnim omrežjem, da bi pridobile osebne podatke stotine milijonov uporabnikov omrežja, piše Guradian.

Preiskava je le zadnja v vrsti številnih pred njo, ki so od razkritja zlorabe podatkov britanskega podjetja Cambridge Analytice marca lani precej bolj osredotočene na pravila zasebnosti in zbiranja podatkov. New York Times je še junija in decembra lani poročal o Facebookovem deljenju podatkov z ostalimi giganti kot so Netflix, Spotify, Amazon, Microsoft in Sony. Takrat je podjetje ostro zavrnilo očitke, da so ta podatkovna sodelovanja kršila zasebnost uporabnikov.