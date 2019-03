Je Hrvaška res oboroževala islamske skrajneže v Bosni?

Minister BiH obtožil Hrvaško oboroževanja islamskih skrajnežev v Bosni in Hercegovini

Hrvaški obveščevalci naj bi skušali tajno dostaviti orožje salafistom v BiH

© arhiv Mladine/Tea Wutte

Minister za varnost Bosne in Hercegovine (BiH) Dragan Mektić je obtožil Hrvaško, da so njeni obveščevalci skušali tajno oboroževati skupine islamističnih skrajnežev v BiH in s tem podprli trditve hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović o več tisoč skrajnežih, ki naj bi iz BiH grozili celotni regiji Zahodnega Balkana, poroča STA.

Po Mektićevih besedah za spletni portal faktor.ba naj bi hrvaški obveščevalci skušali pripadnike salafističnega gibanja v BiH prepričati, da bi skladiščili orožje v mošejah, kjer bi obveščevalci kasneje orožje našli, kar bi potrdilo trditve Grabar-Kitarovićeve. Celotno operacijo naj bi nadziral in organiziral hrvaški konzul v Tuzli Ivan Bandić, prej dolgotrajni hrvaški obveščevalni agent, sodelovali pa naj bi tudi nekatere druge osebe iz BiH, med njimi je izposatvlje novinar radiotelevizije Republike Srbske Mato Đakovič, ki je dogajanje koordiniral s srbskimi institucijami, sicer pa velja zaosebo tesno povezano s predsedujočim predsedstva BiH Miloradom Dodikom. Vpleten naj bi bil tudi Mektićev namestnik Mijo Krešić.

Decembra 2016 je hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila, da se je treba soočiti z dejstvom, da se v BiH vračajo tisoči pripadnikov skupine Islamska država iz bojev v Iraku in Siriji ter da ni zanemarljiv niti vpliv nekaterih drugih držav na BiH, kar je Dragan Mektić označil kot "lažno in neutemeljeno".

Decembra 2016 je hrvaška predsednica izjavila, da se je treba soočiti z dejstvom, da se v BiH vračajo tisoči pripadnikov skupine Islamska država iz bojev v Iraku in Siriji ter da ni zanemarljiv niti vpliv nekaterih drugih držav na BiH, kar je Mektić označil kot "lažno in neutemeljeno". Po podatkih iz poročila, ki ga je leta 2017 izdala ameriška nevladna organizacija Soufan Center, lahko si ga preberete na tej povezavi, naj bi iz Bosne in Hercegovine na bojišča Islamske države v Siriji in Iraku odšlo okoli 250 bojevnikov, vrnilo pa naj bi se jih okoli 50, ki lahko potencialno pomenijo grožno varnosti državi in celotni regiji.

Hrvaška obveščevalna služba (SOA) je v svojem sporočilu za obdobje med junijem 2016 in septembrom 2017 objavila, da v Albaniji, BiH, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji obstaja več kot 10.000 privržencev salafizma, polovica od tega v BiH. Vsi niso pripadniki džihadističnega in takfirskega salafizma, ki podpira teroristične napade, temveč so med njimi tudi "politični salafisti", ki nasprotujejo nasilju, so ocenili jeseni 2017, še poroča STA.