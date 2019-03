Kje boste v petek, 15. marca, ob 11.55?

#petkiZAprihodnost tudi v sedmih mestih po Sloveniji

Jutri bodo v skoraj 1000 mestih v vsaj 82 državah mladi stavkali za podnebje na enem največjih protestnih shodov v zadnjem desetletju. Boj za okolje je boj za njihovo in našo prihodnost. Vstali bodo iz šolskih klopi, se zbrali na mestnih ulicah in skupno pozvali politike, naj s konkretnimi dejanji zaustavijo nevarno segrevanje planeta. Gibanje, ki ga je s svojim zgledom začela mlada Švedinja Greta Thunberg, se je razširilo med šolarje, dijake in študente, petkov shod pa bo prvi globalni podnebni štrajk.

Pridružili se jim bodo tudi mladi v Sloveniji, shodi so (za zdaj) napovedani v sedmih slovenskih mestih, v Velenju pa bodo na Titovem trgu postavili stojnico, na kateri bodo delili promocijsko in informativno gradivo. V Ljubljani se bo shod začel ob 11.55 na Kongresnem trgu, v Mariboru ob 11.55 na Grajskem trgu, v Kopru ob 11.55 na Titovem trgu, v Novem mestu ob 11.55 pred Planetom Tuš, v Slovenskih Konjicah bo štrajk ob 12.00 pred Gimnazijo Slovenske konjice, v Kamniku se bodo mladi zbrali ob 12.15 na Glavnem trgu, v Ormožu pa ob 12.00 na Kerenčičevem trgu.

Mladi za podnebno pravičnost so na Facebooku še zapisali, da lahko organizatorjem protesta pomagate tudi, če se protesta ne morete udeležiti, in sicer s prostovoljnimi poljubnimi donacijami, s katerimi bodo lahko financirali marsikateri račun za podnebni štrajk. Pošljete jim lahko privatno sporočilo na Facebooku, oni pa vam bodo nazaj sporočili, kako jim lahko pomagate.

Več si lahko preberete v članku Vsi smo Greta, po Ljubljani pa lahko najdete tudi mestne plakate TAM-TAM.

Zemljevid protestov po svetu je dostopen na tej povezavi.