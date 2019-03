TV Slovenija ima novo direktorico, ki pravi, da bo uredila nespoštljive odnose v hiši

Programski svet RTV Slovenija podprl imenovanje Natalije Gorščak za direktorico televizije, ki v hiši velja za desno roko nekdanje šefice Ljerke Bizilj

Natalija Gorščak, nova direktorica TV Slovenija

© RTVSLO

Programski svet RTV Slovenija je na včerajšnji seji soglašal z imenovanjem Natalije Gorščak za direktorico televizije. Za soglasje je morala zbrati najmanj 15 svetniških glasov podpore, dobila pa jih je 20. Proti ni glasoval nihče, vzdržali pa so se štirje svetniki. Natalija Gorščak je bila doslej v. d. direktorice televizije.

Vodenje nacionalne televizije bo s polnimi pooblastili prevzela predvidoma že danes. V predstavitvi svoje vizije razvoja televizije je napovedala, da se bo najprej lotila urejanja problema "nespoštljivih odnosov v sami hiši". Spoštovanje sodelavcev je namreč po njenih besedah izhodišče normalnih delovnih pogojev, ki jih želi zagotoviti.

Med načrtovanimi ukrepi je navedla tudi novo razporeditev zadolžitev med zaposlenimi, saj so po njenih besedah na televiziji "konji, ki jih tepejo in vlečejo voz naprej, ob tem pa nekateri počivajo v senci". Zavzela se je tudi za prilagoditev kadrovske strukture potrebam programa in za programsko strukturo po zgledu kakovostnih javnih televizij.

"Z novim načinom načrtovanja programa in produkcije se sama po sebi ponuja tudi potreba po spremembi organizacije znotraj televizije, ki pa je stvar dogovora z generalnim vodstvom in socialnimi partnerji," je opozorila Natalija Gorščak in poudarila potrebo po prevetritvi kadrovskih shem in prerazporeditvi oddaj.

"Samo s strokovnim in neodvisnim delom bomo tudi v prihodnje ohranili in pridobili gledalce, pri čemer bomo morali na področju izobraževanja znotraj televizije storiti več," je ocenila. Televizija Slovenija mora po njenih besedah ostati ponudnica vseh kakovostnih vsebin, saj ji prav raznolikost prinaša svojevrstno mesto na medijskem trgu.

"Samo s strokovnim in neodvisnim delom bomo tudi v prihodnje ohranili in pridobili gledalce, pri čemer bomo morali na področju izobraževanja znotraj televizije storiti več."

(Natalija Gorščak, nova direktorica TV Slovenija)

Prepričana je, da je za uspešno prihodnost RTVS nujno povezovanje znotraj hiše. "Zavedanje, da je ustvarjanje televizijskih in radijskih vsebin korporativen posel javne radiotelevizije, je bistveno ne samo za razvoj televizije in radia, temveč predvsem za celotni zavod," je dejala. Zavzela se je tudi za manjše spremembe letošnjega programsko-produkcijskega načrta.

Svetniki so razpravo o kandidaturi Natalije Gorščak izkoristili predvsem za nizanje svojih stališč o programskih vsebinah in kaj bi po njihovem mnenju veljalo spremeniti. Slišati je bilo ocene, da je v programu vse več lahkotnih vsebin, kar ni v ponos javni televiziji, ter da pomanjkanje denarja najeda kakovost programa in niža produkcijske standarde.

Eden od svetniških očitkov je bil, da se informativni program pogreza v senzacionalizem in je prenatrpan s politiko. Pri ocenah kandidature Natalije Gorščak so prevladovale pozitivne ocene, kar se je pokazalo tudi pri glasovanju. Ena od redkih kritik na njen račun pa je bila, da je postregla s preveč splošno vizijo razvoja televizije, brez konkretnih ukrepov.

Sicer se je na zadnji razpis za direktorja televizije, ki se je končal 25. februarja, prijavila le Natalija Gorščak. Generalni direktor RTV Igor Kadunc je svojo odločitev, da skuša dobiti soglasje programskega sveta za njeno imenovanje, utemeljil z razlago, da je dobro opravila odgovorno in nehvaležno delo v. d., čeprav funkcija v. d. prinaša omejitve.

Sicer pa Natalija Gorščak na nacionalki velja za desno roko nekdanje direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj. Slednja jo je zaposlila tudi kot svojo pomočnico.